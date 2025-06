Por Agustín Ochoa Ortega.

En un contexto de alta tensión política y a pocos días de una posible decisión clave de la Corte Suprema de la Nación, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, expresó su opinión sobre la situación judicial de la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner. Cascallares calificó la causa en su contra como “netamente política”, sumándose así a las voces que denuncian una persecución judicial motivada por intereses partidistas.

Las declaraciones del jefe comunal browniano se producen en vísperas de una resolución del Máximo Tribunal que podría marcar un punto de inflexión en el proceso judicial de Fernández de Kirchner, quien ya enfrenta una condena en suspenso de seis años por “administración fraudulenta agravada” en la denominada “Causa Vialidad”.

Cascallares profundizó su análisis, advirtiendo sobre los posibles efectos de una decisión desfavorable para la ex mandataria. En particular, hizo referencia al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual faculta a la Corte Suprema a rechazar un recurso extraordinario sin necesidad de justificación detallada. Según el intendente, "sería un error que la Corte avalará con el artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 280... decisiones que no han sido objetivas al momento de que en las distintas esferas de la justicia se sentenciaron”.

Las palabras de Cascallares ponen de relieve la creciente preocupación dentro de sectores del peronismo ante lo que consideran una "judicialización de la política". La inminente decisión de la Corte Suprema será crucial para determinar el futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner y podría tener un impacto significativo en el panorama político nacional. El debate sobre la independencia judicial y la politización de la justicia continúa siendo un tema central en la agenda pública.

Elecciones legislativas: Cascallares abogó por la Unidad Peronista y la Renovación de Propuestas

Se acercan las elecciones legislativas del 7 de septiembre y el panorama político comienza a definirse. En este contexto, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, compartió su visión sobre las internas del peronismo y la importancia de presentar una propuesta sólida para la comunidad.

Cascallares destacó la necesidad de diálogo y debate dentro del espacio peronista, especialmente después de la derrota en las elecciones nacionales de 2023, contrastada con la reelección del gobernador Axel Kicillof. "Cada dos años, cuando tenemos que hacer una propuesta a la comunidad, esto se vuelve aún más importante, especialmente luego de haber perdido las elecciones nacionales en el año 2023, pero al mismo tiempo de haber ganado las elecciones y que el gobernador Axel Kicillof haya renovado," afirmó el intendente.

En este sentido, el jefe comunal browniano enfatizó que "se están dando los diálogos y debates para renovar las propuestas a los bonaerenses, pero especialmente a los brownianos." El objetivo principal es, según Cascallares, fortalecer el proyecto político en Almirante Brown, contando con el apoyo continuo de los vecinos. "Siempre con el anhelo de que los vecinos nos acompañen, como lo hacen desde el 2015, para que elección a elección podamos fortalecer este proyecto en Almirante Brown", subrayó.

Las declaraciones de Cascallares reflejan un llamado a la reflexión interna y a la construcción de una plataforma que responda a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. La unidad y la renovación de ideas se presentan como elementos clave para afrontar los desafíos que se avecinan en el ámbito legislativo.