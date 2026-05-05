Adorni, la brasa que Milei no quiere soltar pese a una salida casi segura

El problema dejó de ser un expediente incómodo para convertirse en una amenaza política concreta. Manuel Adorni ya no es solo el vocero del Gobierno ni el engranaje que ordena el mensaje oficial: es, puertas adentro, una brasa encendida que nadie quiere agarrar. Las denuncias por enriquecimiento ilícito, los movimientos patrimoniales bajo sospecha y la acumulación de episodios difíciles de explicar empezaron a corroer algo más delicado que su imagen personal: la credibilidad del propio gobierno de Javier Milei.

En el Ministerio de Economía lo dicen sin vueltas, aunque en voz baja. El temor no es judicial, es político. Que la saga de denuncias termine afectando la confianza en la continuidad del plan económico de cara a 2027. Porque cuando el relato de orden y ajuste convive con sospechas de gastos por más de 800 mil dólares que no cierran con los ingresos declarados, el problema deja de ser comunicacional y pasa a ser estructural.

El punto de quiebre fue la revelación de pagos en efectivo por 245 mil dólares para refaccionar una casa en un barrio privado. No fue solo el monto. Fue el contexto. Un contratista que declara, una escribana que admite no haber verificado el origen de los fondos pese a tratarse de un funcionario expuesto y una causa que ya está en manos del fiscal Gerardo Pollicita. La posibilidad de una indagatoria dejó de ser una hipótesis lejana.

A eso se suma un combo difícil de digerir incluso para un oficialismo acostumbrado a defender lo indefendible. Créditos hipotecarios cuestionados, viajes privados, contratos en medios públicos, vacaciones en destinos de lujo y el uso de recursos del Estado para cuestiones personales. Cada episodio, por separado, podría haberse contenido. Juntos, forman una narrativa que el Gobierno no logra desarmar.

Milei decidió sostenerlo. Lo acompañó al Congreso, lo blindó en público y dejó en claro que no piensa soltarlo en medio de la tormenta. Pero la estrategia empezó a mostrar fisuras. La conferencia de prensa que buscaba cerrar el tema terminó abriendo nuevos frentes. Y la política, cuando huele debilidad, no perdona.

Karina Milei ya activó el plan B. Reuniones, consultas, nombres sobre la mesa. Martín Menem, Pablo Quirno, incluso Sandra Pettovello aparecen en el radar. No es un reemplazo inmediato, pero sí un mensaje: el margen se achica.

Mientras tanto, la interna se expone. Gobernadores que prefieren no cruzarlo, funcionarios que piden correrse del foco y hasta gestos irónicos desde la propia vicepresidencia. El problema ya no es Adorni. Es lo que Adorni genera.

El Gobierno apostó a que el tiempo diluya el escándalo. A que la agenda, el fútbol o la economía tapen el ruido. Pero la política no funciona así. Cuando una figura se convierte en símbolo del desgaste, la salida rara vez es elegante.

En la Rosada lo saben. Nadie lo dice en voz alta, pero la sensación es compartida. Adorni ya no ordena. Desordena. Y en un gobierno que hizo del control su bandera, eso no es un detalle menor. Es una señal de que la salida, aunque no tenga fecha, empieza a parecer inevitable.