Lomas vacunó a bomberos voluntarios con operativo sanitario especial

La iniciativa refuerza la salud de quienes intervienen en emergencias y garantiza cobertura sin afectar el servicio.

El Municipio de Lomas de Zamora, a través de Salud Lomas, llevó adelante un operativo especial de vacunación destinado a los integrantes del cuerpo de Bomberos.

Voluntarios de Lomas de Zamora. La jornada se desarrolló en un clima de cooperación entre las autoridades de la institución y los trabajadores municipales, permitiendo que más de 60 bomberos recibieran las dosis correspondientes al Calendario Nacional y refuerzos estacionales.



Iniciativas como estas buscan proteger la salud de quienes día a día exponen su integridad para asistir a la comunidad en situaciones de riesgo, incendios y accidentes. Garantizar el acceso a la vacunación dentro de las propias instalaciones del cuartel es una estrategia de proximidad que facilita la cobertura sanitaria sin afectar la operatividad del servicio de emergencias.