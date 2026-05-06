Lomas vacunó a bomberos voluntarios con operativo sanitario especial

Más de 60 bomberos de Lomas de Zamora recibieron vacunas del calendario nacional y refuerzos estacionales en un operativo realizado en su propio cuartel. 
Región06/05/2026

NOTA 6La iniciativa refuerza la salud de quienes intervienen en emergencias y garantiza cobertura sin afectar el servicio.

 

El Municipio de Lomas de Zamora, a través de Salud Lomas, llevó adelante un operativo especial de vacunación destinado a los integrantes del cuerpo de Bomberos.

 

Voluntarios de Lomas de Zamora. La jornada se desarrolló en un clima de cooperación entre las autoridades de la institución y los trabajadores municipales, permitiendo que más de 60 bomberos recibieran las dosis correspondientes al Calendario Nacional y refuerzos estacionales.


Iniciativas como estas buscan proteger la salud de quienes día a día exponen su integridad para asistir a la comunidad en situaciones de riesgo, incendios y accidentes. Garantizar el acceso a la vacunación dentro de las propias instalaciones del cuartel es una estrategia de proximidad que facilita la cobertura sanitaria sin afectar la operatividad del servicio de emergencias.

 

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