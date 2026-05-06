Impulsan una campaña para detectar la soledad y el aislamiento en adolescentes

El testimonio del voleibolista Luciano De Cecco puso el foco en la importancia de hablar y pedir ayuda a tiempo.

Una campaña de movilización comunitaria sobre salud mental fue lanzada en las últimas horas y la misma parte de una realidad creciente que es que el aislamiento y la soledad en adolescentes muchas veces no se anuncia y se manifiesta en silencios, cambios de conducta, desconexión o retraimiento.

Según información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue de la Fundación River que presentó "Una mirada cambia el partido", una campaña de salud mental con el apoyo de UNICEF y CAF que invita a mirar alrededor, registrar al otro e intervenir cuando un niño, niña o adolescente lo necesita.

En el escrito se indicó que los pedidos de ayuda existen, pero rara vez son explícitos, por eso, el foco de esta campaña no está puesto solo en quien necesita ayuda, sino en quienes están en condiciones de escuchar y responder. Para transmitir ese mensaje, la campaña toma prestada una lógica del fútbol: en la cancha, cuando un compañero grita “solo”, la respuesta inmediata es darle una asistencia, “pasarle la pelota”.

Además, esa misma capacidad de registrar al otro y actuar es la que “Una mirada cambia el partido” propone trasladar a la vida cotidiana, ya que, no es una campaña de concientización, sino que es una campaña de movilización comunitaria cuyo objetivo es activar comportamientos reales: que un niño, niña o adolescente hable, que un amigo o amiga pregunte, que alguien del entorno intervenga y que la mirada se convierta en acción.

El testimonio de Luciano de Cecco

Durante el evento, el referente del vóley argentino Luciano de Cecco compartió su experiencia personal sobre salud mental y la importancia de contar con una red de contención. Su testimonio reforzó el mensaje central de la campaña: hablar, preguntar y acercarse puede marcar una diferencia real en la vida de un niño o adolescente.

“Yo no hablé. Cometí el error de no hablar antes. Seguí jugando, haciendo de cuenta que no pasaba nada, pero hoy entendí que necesito de esa contención, de gente que me escuche y comunicar lo que me pasa. Hoy me despierto feliz, sabiendo que pude salir de un lugar horrible, un lugar al que no quiero volver nunca más”, expresó De Cecco, quien fue medallista de bronce en Tokio 2020.

Por su lado, Mariano Aizpurua, Oficial de Salud de UNICEF Argentina, señaló: “La salud mental se construye en lo cotidiano, a partir de la escucha activa, el acompañamiento y el reconocimiento de las emociones. Promover el bienestar en la adolescencia implica fortalecer entornos que reconozcan señales a tiempo y garanticen condiciones para que pedir ayuda sea posible y accesible”.