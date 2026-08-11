Zona sur concentra el delito bonaerense: Lomas y Quilmes reúnen más de una quinta parte de las causas

El mapa del delito bonaerense de 2025 deja una imagen menos lineal de la que sugieren los grandes porcentajes. Hubo menos investigaciones penales iniciadas que el año anterior, pero esa baja convivió con señales preocupantes en violencia juvenil, grooming y concentración territorial de las causas. En el Conurbano, además, tres departamentos judiciales siguen acumulando una porción decisiva del volumen penal de toda la Provincia.

Los datos surgen del informe anual del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Durante 2025 se iniciaron 1.035.350 investigaciones penales: 1.012.857 en el Fuero Criminal y Correccional y otras 22.493 en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Frente a 2024, las causas del fuero de adultos bajaron 6,4% y las juveniles 0,9%.

La primera precaución es importante. Una investigación iniciada no equivale automáticamente a un delito efectivamente cometido ni permite medir por sí sola todo lo que ocurre en la calle. La estadística judicial depende de denuncias, actuaciones policiales y causas que llegan a fiscalías. Aun así, permite observar dónde se concentra la conflictividad registrada y qué modalidades crecen o retroceden.

En ese mapa aparecen tres nombres del mapa bonaerense: Lomas de Zamora concentró el 12,4% de las causas provinciales, San Martín el 11,3% y Quilmes el 9,1%. Entre los tres reúnen casi un tercio de todas las investigaciones iniciadas. No significa que cada barrio de esos departamentos sea más inseguro que cualquier otro, pero sí que allí se acumula una enorme carga judicial vinculada con territorios densamente poblados y atravesados por movimientos diarios intensos.

La Matanza, en cambio, mostró una caída del 12% en la cantidad de causas iniciadas, superior al descenso provincial. La Plata bajó 9%, mientras Junín retrocedió 9,4% y Bahía Blanca y Necochea 8,2%. Son variaciones que necesitan contexto y no equivalen por sí solas a certificados de seguridad o inseguridad.

Menos robos, pero una alarma fuerte entre los más jóvenes

Los delitos contra la propiedad siguen representando la mayor porción del movimiento penal: 37,5% de las causas iniciadas. Sin embargo, durante 2025 bajaron 12,3%. Dentro de ese universo retrocedieron con fuerza el hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública, con 21% menos casos; el robo, con una baja de 16,1%; el hurto, 14,4%; y el robo agravado por uso de arma, 12,4%.

También hubo una reducción del 6% en los homicidios dolosos consumados, equivalente a 44 casos menos que en 2024. Pero el total de investigaciones por homicidio doloso subió 1,1% hasta 1.724 expedientes porque aumentaron 6,5% las tentativas. Es una diferencia central: bajaron los hechos consumados, pero crecieron aquellos en los que la víctima sobrevivió.

En paralelo, los homicidios culposos aumentaron 3,3%.

El dato más sensible aparece en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Allí Lomas de Zamora volvió a encabezar la participación provincial con 10,7% de las causas, seguido por La Plata con 9,9% y San Martín con 9,8%. Esos tres departamentos reúnen aproximadamente tres de cada diez investigaciones juveniles.

Pero el movimiento más preocupante está en la evolución interanual. Moreno-General Rodríguez aumentó 20% sus causas juveniles, San Martín 10,5%, Pergamino 13,2% y Trenque Lauquen 8,9%. Además, los delitos contra las personas cometidos por menores subieron 7,7%.

La señal más dura está en los homicidios. Los consumados dentro del fuero juvenil aumentaron 12,9% y las tentativas 25,2%. En conjunto, las investigaciones por homicidios dolosos protagonizados por menores crecieron 20,5% respecto de 2024.

Eso ocurre mientras los delitos juveniles contra la propiedad, que explican el 28,8% de las causas del fuero, bajaron 12,1%. También retrocedieron 21% los robos y 19,3% los hurtos. El contraste merece atención: hay menos investigaciones por delitos patrimoniales juveniles, pero una mayor incidencia registrada de hechos contra las personas y de violencia letal o potencialmente letal.

Otro cambio sucede lejos de la esquina y dentro del celular. Las investigaciones por grooming aumentaron 16,9% en un año. Con adolescentes y chicos atravesados por redes, juegos y mensajería, la seguridad dejó de ser solamente una discusión sobre patrulleros. También requiere prevención, educación digital y mecanismos de denuncia capaces de reaccionar antes de que el acoso escale.

Los abusos sexuales simples, por su parte, bajaron 6,9% y los abusos con acceso carnal 5,6% en las investigaciones registradas. Como ocurre con cualquier delito de fuerte subdenuncia, la variación judicial debe interpretarse con especial prudencia.

El informe deja entonces una Provincia con menos causas iniciadas en términos generales, pero sin una mejora homogénea. El Conurbano continúa concentrando buena parte del trabajo de las fiscalías y, dentro de esa geografía, la violencia juvenil y los delitos digitales obligan a mirar más allá del número total.

Para una familia de Lomas, San Martín, Quilmes, Moreno o La Matanza, la estadística sólo tiene sentido cuando se transforma en políticas concretas: prevención, escuelas presentes, acompañamiento de adolescentes, fiscalías que respondan, investigación criminal y barrios donde denunciar no sea una carrera de obstáculos.

Un mapa del delito sirve para saber dónde están los problemas. El desafío empieza después: evitar que detrás de cada porcentaje haya un vecino que tuvo que aprender demasiado tarde qué significaba.