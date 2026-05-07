Brown suma cerámica, Star Wars y cultura pop para toda la comunidad

Habrá exposiciones, talleres, charlas, ilustradores, cosplay y actividades para toda la familia.

El Municipio de Almirante Brown, a través de su Instituto de las Culturas, llevará adelante este sábado 9 de mayo el primer encuentro de cerámica abierto a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa se realizará en la Casa de la Cultura de Adrogué y está orientada al sector alfarero y ceramista, con el objetivo de poner en valor la producción cerámica desde una perspectiva cultural, artística y territorial.

“Invitamos a los vecinos a participar de este encuentro que permite visibilizar el trabajo de nuestros ceramistas, promover el intercambio de saberes y fortalecer la identidad cultural local, generando nuevas oportunidades para el desarrollo del sector en el distrito”, destacó Mariano Cascallares.

La jornada contará con la participación de talleres de cerámica, profesores, alumnos ceramistas y gestores culturales, quienes se reunirán para compartir experiencias, conocimientos y fortalecer el desarrollo del sector.

A las 16 horas se realizará la mesa de apertura, que incluirá la disertación de Federico Prieto. Luego, Gastón Contreras, director del Museo Arqueológico Municipal “Jallpha Kalchaki” de San Carlos (Salta), junto a Gabriela Moleres y Pedro Crispo, brindarán una ponencia sobre la “Producción cerámica de objetos utilitarios”.

El cierre será con una ronda de intercambio entre talleres y ceramistas locales, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la actividad en Almirante Brown y la región.

Se viene la PAF Comics

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante el próximo domingo 10 de mayo una nueva edición de "PAF Comics", en esta oportunidad con una propuesta especial dedicada al universo de Star Wars.

La jornada se llevará a cabo desde las 13 horas, en el Centro Cultural Oesterheld de Burzaco, ubicado en la avenida Espora 2425 con entrada libre y gratuita.

Durante el encuentro, los vecinos podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades vinculadas a la cultura pop, entre ellas juegos de trivia, espacios con expositores, ilustradores y productores locales, además de un cierre especial con desfile de personajes característicos de la reconocida saga.

Asimismo, se realizará una colecta solidaria a beneficio de la Fundación Acompañar.

Desde el Instituto Municipal de las Culturas destacaron que la propuesta está pensada como un espacio de encuentro para fanáticos, familias y público en general, "promoviendo la participación cultural y el acceso a actividades recreativas en todo el distrito", indicó Mariano Cascallares.