Caputo culpó a las familias por la ola de créditos impagos: “Toman deuda cara”

Mientras aumentan los préstamos impagos y el uso de tarjetas para comprar alimentos, el Gobierno intenta despegar al modelo económico y a los bancos de una crisis cada vez más visible.

En otro intento por despegarse de las fallas de su modelo económico, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, afirmó que la crisis de morosidad que atraviesan los bancos por créditos impagos es por culpa de la gente que se endeudó sin saber cómo.

“Los bancos no estaban acostumbrados y la gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas, y eso no pasó”, fueron las palabras que utilizó el ministro de Economía para disimular su responsabilidad en el asunto.

Palabras más, palabras menos, la culpa no es del modelo ni de los bancos sino de los deudores, que en en buena parte son familias cuyos sueldos no alcanzan y que debieron pedir préstamos o bien recurrir a la tarjeta de crédito para comprar alimentos.

Desde que aumentó la morosidad (un informe reveló que 1 de cada 4 personas endeudadas tiene problemas para cancelar sus créditos con bancos y billeteras virtuales), las excusas de los integrantes del equipo económico son una larga verba de lecturas eufemísticas para no admitir que la gente no paga porque no tiene plata.

La cuestionable interpretación de Caputo fue lanzada durante una entrevista en la TV Pública donde se explayó sobre los supuestos cambios en el sistema desde el advenimiento del mileísmo.

Allí dijo que “desde que llegó Milei, los bancos empezaron a funcionar nuevamente como bancos” y en vez de orientarse al Estado comenzaron a hacerlo hacia el sector privado.

Luego explicó que “eso generó cierta mora adicional” de parte de las personas o empresas que tomaron deuda, y sostuvo que por eso las entidades registran un índice de préstamos demorados o impagos como pocas veces se vio en el sistema financiero, interpretó llamativamente.

Lo cierto es que el equipo económico ya no sabe a quién echarle las culpas el altísimo grado de morosidad que atraviesa el sistema bancario producto de la crisis que económica.

Hace días nomás, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había apuntado contra los bancos por la crisis de morosidad que atraviesan. “Hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando el dinero”, dijo ante los empresarios de primera línea que participaron del Congreso Económico Argentino, ExpoeFI 2026.

Allí esbozó también una ocurrencia más llamativa: que la morosidad es “consecuencia de la reaparición del crédito”. O sea, la deuda de las familias crece porque los bancos prestaron más.

La lectura de Caputo fue un tanto diferente. Dijo que todo fue culpa de que “la gente se sobreendeudó” que los bancos hicieron lo que tenían que hacer. Es más, los defendió.

“Con el exceso de cash, los bancos comenzaron a comprar títulos públicos nuevamente y la tasa de interés bajó fuertemente, con niveles cercanos al 50 por ciento a valores cercanos al 25”, dijo como alegato.

Y también los celebró por el “récord” de depósitos en dólares. “Estamos en 38 mil millones de dólares, muy por encima del momento más alto, que fue en la época de Mauricio Macri. Los préstamos también están en récord, con 21.500 millones de dólares”, cerró.