Adolescentes sin futuro laboral claro: la crisis que ya entró al aula

Más de la mitad de los adolescentes argentinos no puede imaginar su futuro laboral. No es apatía ni falta de voluntad. Es un síntoma social. Según un informe de Argentinos por la Educación basado en PISA 2022, el 52% de los estudiantes de 15 años no identifica una ocupación concreta para su adultez, contra el 22% registrado en 2018. En apenas cuatro años, el futuro pasó de ser una pregunta difícil a convertirse en una zona borrosa.

Cuando proyectar se vuelve un lujo

La expectativa laboral de un adolescente nunca habla solo del trabajo. Habla de su casa, de su escuela, del barrio, del ingreso familiar y de lo que ve alrededor. Si en su familia hay changas, desempleo, informalidad o padres que no terminaron el secundario, el futuro aparece menos como proyecto y más como supervivencia.

La brecha social pesa. Casi 6 de cada 10 jóvenes del quintil más bajo no logran proyectar una ocupación, mientras que en los sectores más favorecidos el porcentaje baja al 39%. También incide el rendimiento escolar: entre quienes no alcanzan niveles mínimos en Matemática, el 56% no tiene una expectativa laboral definida.

Ahí aparece el dato cultural más fuerte: no todos los chicos imaginan desde el mismo piso. Algunos piensan en una carrera; otros, en ayudar a pagar la comida. Según datos citados por especialistas, el 40% de los estudiantes cuida o acompaña familiares mientras cursa, un tercio ayuda en trabajos del hogar y una parte ya trabaja por cuenta propia o fuera de casa.

Escuela, trabajo y una promesa rota

La secundaria sigue siendo una promesa, pero cada vez más debilitada. Aunque 8 de cada 10 estudiantes quieren seguir estudiando al terminar la escuela, la realidad educativa golpea fuerte: solo una minoría llega en tiempo y forma con conocimientos satisfactorios, y los déficits en lectura y matemática condicionan el salto hacia el trabajo o los estudios superiores.

El problema no es solo terminar la escuela, sino qué herramientas se llevan los jóvenes cuando egresan. Si el mercado laboral demanda habilidades digitales, comunicación, adaptación, trabajo en equipo y resolución de problemas, pero la escuela no logra construir ese puente, el título pierde potencia como llave de movilidad social.

A la vez, el empleo juvenil se mueve en una zona áspera. El desempleo joven duplica o triplica al de los adultos, y buena parte de quienes trabajan lo hacen en la informalidad, sin aportes ni obra social. La paradoja es brutal: empresas que dicen no encontrar perfiles y jóvenes que no consiguen trabajo. Hay demanda y hay necesidad, pero falta el puente.

Entre quienes sí imaginan un futuro, las respuestas se concentran en pocas profesiones de prestigio: medicina, psicología, abogacía, ingeniería, tecnología o deporte. Eso revela aspiraciones legítimas, pero también una distancia con el mercado real, donde predominan servicios, comercio, tareas técnicas y empleos de menor calificación.

El futuro laboral adolescente se volvió un espejo incómodo de la Argentina. Una sociedad que no ofrece estabilidad tampoco puede pedirle a sus jóvenes que proyecten con claridad. Sin orientación, calidad educativa, empleo decente y políticas que conecten escuela y trabajo, muchos chicos no estarán eligiendo su futuro: apenas estarán tratando de llegar a él.