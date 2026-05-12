Milei toca su peor imagen mientras crece el malestar económico

Mientras el Gobierno insiste en prometer “los mejores meses de la historia argentina”, una nueva encuesta nacional muestra que el relato empieza a perder crédito. Más familias dicen que no llegan a fin de mes, crecen los recortes en el consumo y se deteriora la expectativa sobre el futuro. En ese contexto, Javier Milei atraviesa su peor momento de imagen desde que llegó a la Casa Rosada.

Según el último relevamiento de Management & Fit, la desaprobación del Gobierno alcanzó el 54,3 por ciento, el nivel más alto desde el inicio de la gestión, mientras la aprobación cayó al 37,2 por ciento, casi diez puntos menos que en febrero. La diferencia entre ambas llegó a 17 puntos, en simultáneo con un empeoramiento de la percepción económica y del clima social.

El alivio no llega al bolsillo y crece el malestar social. Por primera vez desde que comenzó el gobierno de Milei, quienes creen que el país estará peor o igual dentro de un año superan a quienes esperan una mejora. El 41,2 por ciento tiene una mirada negativa o estancada sobre el futuro, mientras que solo el 33,9 cree que la situación estará mejor.

El dato muestra un cambio de ánimo. La preocupación ya no es solo cómo está la economía hoy, sino cuánto tiempo más la gente está dispuesta a esperar una mejora.

Aunque el Gobierno sostiene que logró estabilizar precios, la inflación volvió a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los encuestados.

Inflación El 28,3 por ciento la menciona como el principal problema del país, un aumento de 5,5 puntos respecto de febrero. Prensa -

El 28,3 por ciento la menciona como el principal problema del país, un aumento de 5,5 puntos respecto de febrero. La preocupación supera ampliamente a otras cuestiones como la corrupción o el desempleo.

El dato es sensible para el oficialismo porque la desaceleración inflacionaria fue uno de los argumentos centrales para defender el ajuste.

La situación económica personal aparece como uno de los puntos más críticos del informe. El 55,1 por ciento de los encuestados asegura que los ingresos familiares no alcanzan y que tienen dificultades para cubrir gastos cotidianos. En febrero ese número era menor: 49,1 por ciento.

No llegar a fin de mes La situación económica personal aparece como uno de los puntos más críticos del informe. Prensa -

Además, uno de cada cuatro señala que su principal preocupación es llegar a fin de mes y el 77,1 por ciento de las inquietudes personales está vinculado a problemas económicos.

En este contexto, el 22,4 por ciento asegura que ya no puede seguir sosteniendo la situación económica actual.

El desgaste económico convive con problemas políticos. El caso $LIBRA sigue teniendo impacto en la percepción pública. El 59 por ciento responsabiliza a Milei o a su entorno por el escándalo, mientras que el 64,9 considera que el Presidente tuvo mucha o alguna responsabilidad. Además, el 59,4 por ciento afirma que el caso redujo su confianza en el Gobierno.

La situación de Manuel Adorni también aparece como un problema político. El 55,1 por ciento cree que el vocero presidencial debería renunciar y otro 23,6 sostiene que tendría que pedir licencia hasta que la Justicia aclare los hechos.

A eso se suma el deterioro de su imagen pública; la valoración positiva cayó 22,4 puntos desde febrero y la negativa subió 10,8 puntos.