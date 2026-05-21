Brown reforzó la asistencia a personas en situación de calle por la ola de frío

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha una nueva edición del Operativo Frío 2026 con recorridas nocturnas en estaciones de Glew, Longchamps, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol.
Región21/05/2026

NOTA 3Equipos municipales entregan frazadas, gorros y bebidas calientes mientras profundizan el acompañamiento social a personas en situación de calle ante la llegada de las bajas temperaturas.

 

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha una nueva edición del Operativo Frío 2026 con el objetivo de acompañar y asistir a personas en situación de calle frente a la llegada de las bajas temperaturas, en el marco del programa municipal Cimientos Brown.

 

La primera recorrida abarcó las estaciones ferroviarias de Glew, Longchamps, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol, entre otras, donde equipos municipales entregaron frazadas, gorros y bebidas calientes para ayudar a afrontar las noches más frías del año.

 

La iniciativa se desarrolla a través de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, profundizando el trabajo que se realiza durante todo el año para acompañar una problemática social compleja y multicausal, promoviendo la restitución de derechos y la construcción de nuevas oportunidades de vida.

 

“En estas noches aumentan las situaciones de calle y es una problemática social que nos preocupa y ocupa, no solo por el derecho a la vivienda sino también porque hay una desafiliación más profunda de los lazos familiares y comunitarios. En este marco, desde el Estado municipal tenemos que garantizar el acompañamiento”, expresó la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán.

 

Desde el Municipio indicaron además que las personas que actualmente se encuentran en situación de calle ya forman parte de un relevamiento y seguimiento que realizan los equipos municipales, y remarcaron que se continuará trabajando para acompañarlas y generar herramientas que les permitan construir un nuevo proyecto de vida con mayor integración y contención.

 

Finalmente, Mariano Cascallares sostuvo que en “Almirante Brown tenemos el compromiso de cuidar y garantizar los derechos de las personas en situación de calle. Por eso, mediante recorridas nocturnas hacemos un seguimiento de las distintas situaciones y brindamos asistencia, acompañamiento y herramientas que permitan construir nuevas oportunidades”, completó.

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