Turdera recibe una nueva edición de Anime City con cosplay, K-pop y entrada gratuita

El evento, que ya se consolidó como uno de los encuentros geek más convocantes del sur del conurbano, reunirá a fanáticos del animé, el K-pop y los cómics en una jornada libre y gratuita para toda la familia.

La segunda edición de Anime City en Turdera se realizará este domingo 24 de mayo en la Galería Turdera Outlet, con entrada libre y gratuita. El evento reunirá a fanáticos del animé, el cosplay, el K-pop y los cómics en una jornada que contará con shows en vivo, concursos, karaoke y stands temáticos para toda la familia.

La propuesta, organizada por Nani Eventos, se desarrollará de 13 a 18 horas en la Galería Turdera Outlet, ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 11740. Anime City nació en 2019 y desde entonces ya realizó más de cincuenta ediciones en distintas localidades del sur del conurbano bonaerense, consolidándose como uno de los encuentros culturales más convocantes de la región.

Entre los principales atractivos habrá un desfile de cosplay con premiación al mejor caracterizado, además de concursos de dibujo abiertos al público y un segmento de karaoke con canciones de animé y K-pop. También participarán cosplayers que recrearán personajes de series, películas y videojuegos con trajes y maquillajes elaborados, mientras que los asistentes podrán recorrer distintos stands con productos vinculados al universo geek y asiático.

Los organizadores destacan que Anime City busca generar un espacio de encuentro para todas las edades, donde conviven fanáticos históricos del animé con familias y curiosos que se acercan por primera vez a esta cultura popular. La primera edición en Turdera se realizó en febrero de este año y, tras la buena respuesta del público, el evento regresa nuevamente con una programación ampliada y acceso completamente gratuito.