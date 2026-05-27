¿El fin del Libro?

Por Jaime Veas Oyarzo.

La lectura: ventana para ver y comprender el mundo.

Es la más poderosa herramienta para transformar la mente humana: expande nuestros conocimientos, desarrolla y estimula la empatía, enriquece nuestro lenguaje, mejora la expresión oral y escrita, amplia la imaginación, ejercita y mantiene activa la memoria, nos permite sentir otras vidas que ya no están con nosotros, vidas por sustitución, recorrer espacio y tiempo y .habitar otros mundos posibles o lejanos. traer del pasado recuerdos que de otra manera hubieran sido consumidos por el olvido.

Ejercer la lectura de manera cotidiana, a pesar de la vida vertiginosa que llevamos, la saturación de imágenes, el conocimiento "click", nos permite ampliar la mirada, una ventana propicia para escudriñar todo aquello que le otorga un sentido a la vida, la belleza de las cosas simples, fortalecer la memoria y dar cierta quietud necesaria al espíritu, por que después de todo, somo un un insignificante grano de arena, navegando a gran velocidad en el océano cósmico, donde la nave que tripulamos nos lleva en un largo viaje, tal vez buscando un destino.

El libro: espacio a la libertad:

* " Lee y conducirás, no leas, serás conducido ". Anónimo

" Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro" Emily Dickinson

" Un buen libro es un legado precioso, que hace el autor a la humanidad" Addisson

" La literatura nace del paso entre lo que la persona es y lo que quisiera ser " Vargas LLosa

" A veces pienso que el paraíso será leer en un rincón de manera ininterrumpida" Virginia Woolf

" Leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser". Italo Calvino

" Un gran libro te cambia la vida, no inmediatamente, pero si eventualmente ". Susan Sontag

" Los libros son las únicas cosas que no te traicionan" Ernesto Sábato.

" El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación" J.L. Borges

El libro: como motor de crecimiento

" .El que no lee, vive solo una vida: el que lee, habrá vivido más de cinco mil años " Umberto Eco

" Un niño/a, un profesor, un libro y una pluma, pueden cambiar el mundo" Nalala Yousatzar

" Leer es una forma de escuchar, una conversación silenciosa" Margaret Atwood

" Leer lo escrito para conocer lo que se sabe y continuar con su propio caudal de observación." D:F:Sarmiento

" Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura " Quevedo

" La historia hace a las personas preparadas ,la conversación desenvuelto y el escribir completa" F. Bacon

" El libro es una máquina para producir memoria " Ricardo Piglia

El Libro y el Lector:

" Hemos llegado a ser lo que somos, por lo que hemos leído, más que por lo que escribimos " J.L Borges

" No tienen que quemar libros para destruir una cultura, Solo hacer que la gente deje de leerlos" R. Bradbury

" Un libro empieza y termina mucho antes y mucho después de su primera y última página" Stephen King

" El destino de muchas personas, dependió de haber existido o no una biblioteca en su casa" E. De Amicis

" Por los libros permanecemos en forma constante bajo la influencia por personas del pasado" Smiles

" Leer es sufrir y gozar al mismo tiempo. Es vivir dos veces". F. Dostoyevski

" El libro es un instrumento de comunicación ...si no comunica no sirve" A.S. Exupéry