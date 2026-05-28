Desde junio el boleto mínimo de colectivo superará los $1000 en el Conurbano

El impacto ya se siente en el uso del sistema: viajar consume una porción cada vez mayor de los salarios y el transporte empieza a convertirse en un lujo cotidiano para miles de trabajadores y estudiantes.

Las tarifas de los colectivos aumentarán desde el 1° de junio en CABA y la provincia de Buenos Aires. El boleto mínimo de las líneas que circulan en el conurbano bonaerense superará los $1000. Mientras para las unidades que brindan servicio en el territorio porteño, el boleto llegará a los $788.

El gobierno porteño dispuso un alza de 4,6% para el boleto de colectivos, el pasaje de subte y los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, la gestión provincial estableció un incremento de 4,8% para los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.

Las tarifas del transporte público en el AMBA se actualizan por el último dato de inflación disponible (abril, que fue de 2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires) más 2 puntos porcentuales adicionales.

Los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan un alza de 54,24% en PBA y 32,81% en CABA en lo que va del año, muy por encima de la inflación acumulada en el primer cuatrimestre (12,3%). En mayo, los boletos subieron 11,16% y 5,4%, respectivamente.

Cuánto costará el boleto mínimo en PBA desde junio

A partir del lunes 1° de junio, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,8%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $968,57 a $1015,61;

Tramo de 3 a 6 km: de $1089,64 a $1142,55;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $1210,71 a $1269,50;

Viajes de 12 a 27 km: $1523,40.

Viajes de más de 27 km: $1791,02.

Las nuevas tarifas de los colectivos en CABA desde el 1° de junio

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,6% en junio. Los nuevos valores para viajar desde el lunes 1° en las 28 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño serán los siguientes:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $753,74 a $788,28.

Recorrido de 3 a 6 km: $875,90.

Recorrido de 6 a 12 km: $943,37.

Recorrido de 12 a 27 km: $1010,90.

Desde el gobierno porteño remarcaron que con este nuevo cuadro tarifario, la Ciudad busca recomponer el atraso de la tarifa y sostuvieron que actualmente cubre el 70% de los subsidios.

Subte

El gobierno de Jorge Macri también autorizó un ajuste del 4,6% para los pasajes del subte. Así, el boleto aumentará de $1490 a $1558, mientras que la tarifa sin SUBE registrada quedará en $2477,22.

Peajes en CABA

Al igual que el boleto de colectivo y el subte, los peajes de las autopistas porteñas tendrán un aumento del 4,6%. La gestión porteña remarcó que la actualización tarifaria es “necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial”.

Así, los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires quedarán desde el 1 de junio de la siguiente manera:

-Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1846,45 (y $2954,70 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4431,94 (y $6280,78 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7017,01 (y $10.340,84 en hora pico).

-Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1108,06 (y $1329,37 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1846,45 (y $2611,15 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3323,79 (y $4801,15 en hora pico).

-Alberti

Motocicletas: $1108,06 (y $1477,36 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1403,55 (y $1772,62 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2585,44 (y $3323,79 en hora pico).

El impacto ya se siente todos los días en estaciones, paradas y vagones cada vez más vacíos. Según un informe del CEPA, el gasto mensual de transporte para un trabajador que combina colectivo y subte pasó de representar el 2,6% del salario mínimo al 17,3%.

En paralelo, la beca Progresar perdió casi toda capacidad real de cubrir viajes y la caída del uso del sistema empieza a reflejar algo más profundo: no sólo aumentó el boleto, también se encareció el derecho mismo a moverse para trabajar, estudiar o simplemente sostener la vida cotidiana.

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumulan aumentos que superan la inflación y alcanza a ser de hasta 17 veces en lo que va de gestión de Javier Milei, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA registra incrementos que superan con creces la inflación acumulada del período, la cual se situó en un 303,5%.

El ajuste, impulsado por la quita de subsidios nacionales y el encarecimiento de los costos operativos, ha provocado una drástica caída en el poder adquisitivo de los usuarios y una disminución en la cantidad de pasajeros.