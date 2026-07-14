La UNaB sumó 45 nuevos graduados y ya supera los 500 egresados

El Municipio de Almirante Brown, a través de su Jefa de Gabinete, Paula Eichel, dijo “presente” en el decimoprimer acto de colación de 45 nuevos egresados de la Universidad Nacional Guillermo Brown en Burzaco, acompañando al rector Pablo Domenichini y al equipo de la UNaB.

De esta manera, la Casa de Altos Estudios más joven de la Argentina sumó 45 nuevos profesionales, con lo que alcanzó un total histórico de 511 egresados desde su nacimiento.

Mariano Cascallares destacó que “esta nueva colación vuelve a reflejar el profundo impacto social de la Universidad en nuestro territorio, ya que dos de cada tres de nuevos graduados son el primer integrante de su familia en concluir sus estudios universitarios”.

Asimismo se mantuvo la tendencia de una fuerte presencia femenina, contabilizando 33 egresadas mujeres frente a 12 graduados varones.

Desde la Secretaría de Extensión y Bienestar se informó que en esta ocasión la UNaB entregó títulos correspondientes a un amplio abanico de carreras, incluyendo Licenciaturas en Administración, Ciencia de Datos, Enseñanza de la Matemática, y Logística y Transporte.

También se entregaron títulos en las tecnicaturas universitarias en Acompañamiento Terapéutico, Automatización y Control, Ciencia de Datos, Comunicación Digital, Logística y Transporte, y Programación.

Por su parte, Pablo Domenichini destacó el rol de la educación pública como motor de cambio en el Conurbano Bonaerense. "En la universidad no solo formamos profesionales, sino que se investiga, se genera conocimiento y hay un compromiso con el entorno social", afirmó, posicionando a la institución como parte de la solución a los desafíos del territorio.

Además, valoró el esfuerzo individual de los egresados y definió al título como un punto de partida. En esa línea, los instó a ejercer con excelencia técnica y asumir la responsabilidad ética de devolverle a la sociedad la oportunidad que recibieron.