Avellaneda homenajeó a los bomberos voluntarios

Hay trabajos que rara vez ocupan los titulares, pero que sostienen la vida cotidiana de una comunidad. En Avellaneda, esa tarea silenciosa tuvo su reconocimiento con un homenaje a los bomberos voluntarios de todos los cuarteles del distrito, protagonistas de una jornada que reunió a quienes, desde hace años, responden cada vez que una emergencia pone en riesgo a los vecinos.

Un reconocimiento a quienes están siempre

La celebración se realizó en el polideportivo de la UOCRA y fue encabezada por la intendenta Magdalena Sierra, junto al exintendente Jorge Ferraresi. Más de un centenar de bomberas y bomberos participaron del encuentro, que buscó destacar una vocación de servicio construida con esfuerzo, compromiso y presencia permanente en cada barrio del partido.

Durante la actividad, las autoridades entregaron reconocimientos especiales a integrantes de los distintos cuerpos que alcanzaron 25 y 50 años de servicio. El homenaje puso en valor trayectorias marcadas por la solidaridad y el trabajo voluntario, reflejando el papel que cumplen estas instituciones en la respuesta frente a incendios, accidentes y situaciones de emergencia.

En ese marco, Magdalena Sierra agradeció la dedicación de quienes integran los cuarteles del distrito y remarcó la importancia de continuar acompañando su labor. La jefa comunal destacó que el compromiso de las bomberas y los bomberos representa un ejemplo de entrega para toda la comunidad y reafirmó el acompañamiento del Municipio a una tarea esencial para la seguridad de los vecinos.

La jornada también incluyó un momento de encuentro y celebración, con un espectáculo musical pensado para compartir con quienes forman parte de los distintos cuarteles y destacamentos distribuidos en Avellaneda.

Participaron integrantes del cuartel central y de las dependencias que prestan servicio en las diferentes localidades del partido, reflejando el trabajo articulado que desarrollan a diario para asistir a la comunidad.

Detrás de cada sirena que rompe el silencio hay mujeres y hombres que dejan de lado su rutina para asistir a quien más lo necesita. El homenaje realizado en Avellaneda fue, sobre todo, una manera de devolverles una parte del reconocimiento que la comunidad les brinda cada vez que responden con profesionalismo, vocación y solidaridad frente a una emergencia.