Lomas avanza con bacheo y repavimentación en barrios del distrito

El Municipio de Lomas de Zamora continúa desarrollando trabajos de mejora de la infraestructura vial en diferentes localidades del Distrito, en el marco del programa “Obras de la Comunidad”. Las intervenciones tienen como objetivo optimizar la circulación, fortalecer la conectividad entre barrios y brindar mayor seguridad para vecinos, vecinas y quienes transitan diariamente por la ciudad.



Como parte del plan integral de bacheo y repavimentación, se llevan adelante tareas de reconstrucción de calzadas con hormigón de alta resistencia, que contemplan la remoción de sectores deteriorados y la ejecución de nuevas superficies más duraderas. Estas obras permiten mejorar el estado general de las calles y favorecer el tránsito de vehículos particulares, transporte público y servicios de emergencia.



En las últimas semanas se abrieron nuevos frentes de trabajo en distintos puntos del Distrito. Actualmente, las tareas se desarrollan en Centenario, en los cruces de Virgen de Itatí y Unamuno; y en Parque Barón, donde se ejecuta la reparación de Falucho, entre Guaraní y Carcarañá, como así también avanza la última etapa de fragüe sobre Muzzilli y Estocolmo.



A su vez, en Llavallol se realizaron arreglos sobre el ingreso a la Universidad de Lomas y la dársena de Juan XXIII, y se iniciaron obras de bacheo en Olleros y Friedrichs donde ya se completó la etapa de desmonte y se está colocando el hormigón.



Por su lado, sigue en ejecución en Budge la obra de repavimentación integral de una cuadra sobre Carriego, entre Ayolas y Quesada, donde se construyen 900 metros cuadrados de hormigón y la reparación de sumideros.



En paralelo, ya entraron en período de fragüe obras ejecutadas en San José, en las intersecciones de Boston y Revolución de Temperley, y sobre El Chingolo, entre El Zorzal y La Golondrina, mientras que se abrieron recientemente al tránsito las reparaciones realizadas sobre Lynch y Córdoba y en Lynch y Brasil, como parte del programa “El Diego Nos Une”.



También se encuentran en periodo de secado los trabajos realizados en Santa Marta, sobre Tavano, entre Urunday y Pampero; en Tavano y Valparaíso; y en Arana Goiri y Urunday.



Estas intervenciones forman parte de un esquema de obras sostenido que busca mejorar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de cada barrio con más accesibilidad y mejores condiciones de circulación.