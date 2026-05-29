EDICIÓN IMPRESA

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NOTA UNICA ELECCIONES

Una encuesta golpea a Milei: casi la mitad votaría a un opositor en 2027

Política28/05/2026
Aunque Javier Milei sigue liderando la intención de voto individual con 28%, un relevamiento nacional reveló que el 49% de los argentinos elegiría hoy a un candidato opositor frente a La Libertad Avanza. El estudio además mostró un fuerte rechazo a una eventual reelección del Presidente y un crecimiento de la fragmentación política.