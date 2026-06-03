Caputo aseguró que “lo peor ya pasó” y prometió una lluvia de dólares

El ministro de Economía defendió el rumbo del gobierno de Javier Milei, afirmó que la crisis quedó atrás y proyectó una fuerte entrada de divisas impulsada por energía, exportaciones e inversiones.
Política03/06/2026

NOTA El ministro de Economía, Luis Caputo, reivindicó los resultados de la gestión del gobierno de Javier Milei, al enfatizar que van "bien" porque “lo peor ya pasó”.

El jefe del Palacio de Hacienda enumeró una serie de indicadores que a su juicio marcan una mejoría respecto a tiempo atrás y anticipó que en este escenario las compras de dólares del Banco Central se ubicará entre US$17.000 y US$24.000 millones.

Además enfatizó que, “pase lo que pase, el kirchnerismo no es opción porque la gente sabe que es el infierno” y remató: “Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina pase lo que pase”.

“Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, dijo el ministro.

A su vez, añadió: “El nivel de actividad está en un récord y cuando miramos el indicador tendencia ciclo vemos que por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses consecutivos”.

“¿Esto no quiere decir que estamos bien, no?; quiere decir que vamos bien”, insistió el funcionario al hablar en un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina Brasileño que siguió Agencia Noticias Argentinas.

En este contexto Caputo subió un nuevo escalón: “Y si tenemos en cuanta de dónde venimos, ¡estamos muy bien!”. Con este escenario insistió: “Lo peor ya pasó. La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba”.

“Se logró desactivar la bomba sin recurrir a desastres a los que se recurrieron en el pasado, defaults, confiscación de depósitos, pesificación asimétrica o corralito. Son heridas que hoy todavía están sanando”, explicó.

Caputo afirmó que “este modelo se basa en inversión, competencia y exportaciones, sustentado por un orden macroeconómico”. En ese sentido, dijo: “Stockearse no funciona en este modelo, ni tampoco comprar dólares en el paralelo. Eso no funciona. Tampoco funciona tener márgenes exorbitantes”.

En ese sentido, Caputo subrayó: “Los salarios medidos por el SIPA está un 2,9% arriba y ya hay muchas industrias en la que hay precios más razonables, como por ejemplo textil o calzado”.

El ministro afirmó derribaron "dos mitos importantes: uno que es mejor tener una economía cerrada y el de la restricción externa". El jefe del Palacio de Hacienda dijo que las proyecciones en compra de dólares se encuentran en los US$17.00 y U$S 24.000 millones. Admitió que la energía contribuyó a este resultado y destacó que para el 2030 el saldo comercial de la balanza energética será de US$60.000 millones” y aclaró que “es una proyección subestimada”.

“Nos van a salir los dólares las orejas porque esto se va a extender a otros rubros”, insistió. Caputo corrigió su última frase y sostuvo que “la economía va llevarse puesto cualquier intento de desestabilización”.

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