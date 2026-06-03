Desbaratan una red financiera clandestina en Canning, Monte Grande y San Vicente

Una investigación llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desarticular una organización sospechada de realizar maniobras de lavado de activos y operaciones financieras sin autorización. El operativo incluyó allanamientos simultáneos en Canning, Monte Grande, San Vicente y la Ciudad de Buenos Aires.

La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó movimientos bancarios millonarios incompatibles con la actividad declarada por uno de los principales investigados, inscripto como monotributista dedicado a tareas de jardine

ría.

Las pesquisas revelaron además vínculos con sociedades comerciales que presuntamente desarrollaban actividades financieras de manera irregular.

De acuerdo con la investigación, la organización habría montado una estructura destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas con criptomonedas, utilizando empresas y terceros para otorgar apariencia legal a fondos de origen presuntamente ilícito.

Los oficiales determinaron que uno de los acusados se desempeñaba como socio y gerente de una firma que realizaba actividades financieras sin la correspondiente autorización del Banco Central. Asimismo, compartía domicilio fiscal con otra empresa que había sido señalada en denuncias por supuestas estafas inmobiliarias.

La pesquisa también estableció que el sospechoso habría emitido, en noviembre de 2021, una factura a empresas vinculadas con los hermanos Cardoso de Oliveira, quienes fueron detenidos en una causa por lavado de activos mediante criptomonedas y vinculados al grupo narcocriminal brasileño Comando Vermelho.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora ordenó diez allanamientos. Durante los procedimientos hubo detenciones y se secuestraron más de 11 millones de pesos, más de 51 mil dólares y 1.140 euros.

Además, los efectivos incautaron teléfonos celulares, computadoras, documentación contable, vehículos, máquinas contadoras de billetes y un arma de fuego.

Al día siguiente de los operativos, la Justicia dispuso un nuevo allanamiento en San Vicente, donde fue detenido un contador señalado como presunto integrante de la organización. En ese procedimiento se secuestraron notebooks, teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la investigación.

También se realizó una orden de presentación y un registro vehicular en Canning, que culminó con el secuestro de un automóvil.

Los tres detenidos y todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continúa avanzando en la investigación para determinar el alcance de las maniobras y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.