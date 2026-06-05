Detuvieron a la ex policía hot Nicole Verón tras un choque fatal: hallaron droga y un arma

La caída de Nicole Verón parece salida de un guion policial del conurbano: la exagente de la Policía de la Ciudad que se hizo conocida tras ser exonerada por publicar contenido erótico utilizando el uniforme oficial terminó detenida luego de un choque fatal en la Autopista Riccheri que dejó un muerto, un arma escondida y droga dentro del vehículo en el que viajaba. Lo que comenzó como un accidente vial en Ezeiza derivó rápidamente en una investigación penal de alto impacto.

La expolicía, que meses atrás había ocupado titulares por su enfrentamiento con la fuerza porteña y su incursión en plataformas para adultos, quedó ahora en el centro de una causa mucho más compleja. Los investigadores hallaron estupefacientes, elementos de fraccionamiento y una pistola calibre 9 milímetros presuntamente ocultada por la propia Verón tras el siniestro. La Justicia ordenó su detención bajo cargos que incluyen homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito, mientras intenta reconstruir qué ocurrió en los minutos previos y posteriores al choque que terminó con la muerte de un conductor de 48 años.

Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad que había sido desplazada por grabar contenido erótico en sus redes sociales, fue detenida en las últimas horas tras protagonizar un choque fatal en la Autopista Riccheri. En el auto en que viabaja hallaron droga y un arma.

El accidente fatal ocurrió este miércoles en el kilómetro 23,6 de la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza, donde se produjo un choque en cadena entre tres vehículos. En ese hecho, uno de los conductores -identificado luego como Hugo Javier López, de 48 años- salió despedido de su camioneta Ford Ecosport y murió.

De manera inmediata personal policial y de otras instituciones se acercaron hasta el lugar. Verón viajaba como acompañante en un auto BMW, que participó del choque, junto con otras dos mujeres.

Según se indicó, dentro del coche en el que viajaba la expolicía hallaron droga y elementos de fraccionamiento. También trascendió que Verón fue vista cuando guardaba algo en un patrullero de la Policía Federal y, al revisar, hallaron oculto en el asiento una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones.

Así, se ordenó la detención de Verón bajo la carátula de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito.

Nicole Verón captó la atención en noviembre del año pasado, cuando se viralizaron una serie de videos de contenido erótico que publicaba en redes sociales y en los que usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad.

En un primer momento, se creyó que era un disfraz, pero luego se pudo establecer que se trataba de una oficial que llevaba tres años en la Policía de la Ciudad.

Así fue apartada de sus funciones y luego exonerada. En un descargo, Verón expuso que hacía los videos por “necesidad” y otra manera de “encontrar una salida laboral” debido a que durante la creación de los videos cursaba una licencia médica que, según ella, redujo su sueldo a unos $600.000, un monto insuficiente para sus gastos.