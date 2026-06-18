EDICIÓN IMPRESA

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La Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de Dock Sud se mantiene como el corazón vivo de la migración africana en Argentina. Fundada en 1932 en el Partido de Avellaneda, esta institución representa la resistencia, la cultura y la historia de la primera corriente migratoria de origen africano que llegó al país por voluntad propia, y que hoy vive una revitalización histórica gracias al fútbol y al reconocimiento de sus raíces.
En una emotiva ceremonia realizada en la Plaza Grigera, más de 2.500 alumnos de escuelas públicas, privadas y de gestión especial participaron de la tradicional promesa de lealtad a la bandera. Federico Otermín encabezó el acto y convocó a los jóvenes a construir un futuro mejor desde los valores de la comunidad, acompañado por autoridades provinciales, municipales, docentes, familias e instituciones históricas de Lomas de Zamora.
El intendente Fernando Gray entregó nuevo mobiliario para renovar por completo 12 aulas de la Escuela Primaria N° 19 de Luis Guillón. La iniciativa forma parte del programa municipal de fortalecimiento de la infraestructura educativa, que busca mejorar las condiciones de aprendizaje de los más de 600 estudiantes que asisten a la institución y continuar acompañando a las escuelas públicas de todo el distrito.
Una operación simultánea desplegada en más de 70 localidades bonaerenses permitió avanzar sobre decenas de sospechosos vinculados a la distribución de material de abuso sexual infantil y grooming. El Conurbano Sur volvió a aparecer como uno de los principales escenarios de una problemática silenciosa que crece detrás de las pantallas y golpea a las infancias más vulnerables.
Seguimos gestionando con el Ministerio de Seguridad Bonaerense cada vez más operativos de saturación polical preventivos en los barrios y en las localidaes de Alte Brown.