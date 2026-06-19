Golpe a las redes del horror: 121 allanamientos contra la ciberpedofilia

La madrugada comenzó como cualquier otra en cientos de barrios de la provincia de Buenos Aires. Pero detrás de puertas cerradas, computadoras encendidas y teléfonos celulares aparentemente comunes, investigadores judiciales buscaban algo mucho más oscuro que un delito tradicional. Buscaban rastros de quienes utilizan internet para acosar, explotar y vulnerar a niños, niñas y adolescentes.

La séptima edición de un operativo provincial coordinado contra la ciberpedofilia y el grooming desplegó una de las acciones más importantes realizadas hasta el momento en territorio bonaerense. Más de un centenar de allanamientos se ejecutaron de manera simultánea en distintos puntos de la provincia, desde el Conurbano hasta ciudades del interior.

Para quienes trabajan diariamente en este tipo de investigaciones, el enemigo ya no se esconde en callejones ni en descampados. Se oculta detrás de perfiles falsos, aplicaciones de mensajería, plataformas digitales y dispositivos conectados las 24 horas.

El Conurbano Sur volvió a ocupar un lugar central dentro de la operación. Localidades de Lomas de Zamora, Quilmes, Avellaneda y Lanús integraron el mapa de procedimientos que también alcanzó a La Matanza, Moreno, Morón, San Martín, San Isidro y numerosos departamentos judiciales distribuidos en toda la provincia.

Una amenaza que atraviesa barrios y clases sociales

Uno de los aspectos que más preocupa a investigadores y especialistas es que este tipo de delitos no responde a un perfil social único. Los sospechosos detectados presentan edades que van desde adolescentes hasta personas mayores de 70 años.

La investigación permitió establecer que la inmensa mayoría de los involucrados eran hombres, aunque también aparecieron mujeres vinculadas a las maniobras investigadas. Incluso surgieron casos donde menores de edad compartían material ilegal, una situación que refleja hasta qué punto las nuevas tecnologías pueden convertirse en herramientas de reproducción de violencia cuando no existen controles ni educación digital adecuada.

El dato quizás más inquietante es otro. Entre los investigados aparecieron personas que desarrollaban tareas en contacto directo con niños y adolescentes. También se detectó la presencia de decenas de menores conviviendo en los mismos domicilios allanados y posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.

La magnitud del operativo quedó reflejada en los elementos secuestrados. Computadoras, teléfonos celulares, discos de almacenamiento y otros dispositivos digitales pasaron a formar parte de una enorme tarea de análisis forense destinada a reconstruir redes de intercambio, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Los investigadores también avanzaron sobre casos que ya contaban con antecedentes judiciales y sobre nuevas líneas que surgieron a partir de operativos anteriores. En algunos expedientes, lo que comenzó como una investigación por tenencia derivó en sospechas mucho más graves vinculadas a la producción y distribución de contenidos.

La particularidad de estos delitos es que rara vez generan escenas visibles en los barrios. No hay sirenas permanentes, persecuciones ni hechos espectaculares. Sin embargo, el daño que producen puede acompañar a una víctima durante toda la vida.

Por eso las investigaciones sobre grooming y abuso sexual infantil en entornos digitales se convirtieron en una de las principales preocupaciones de fiscales, especialistas y organizaciones que trabajan en la protección de las infancias.

Mientras la tecnología avanza y las redes sociales se vuelven parte inseparable de la vida cotidiana, la batalla también se traslada al mundo virtual. Allí donde muchos ven una pantalla, otros encuentran una puerta de acceso a las vulnerabilidades de niños y adolescentes.

La diferencia entre uno y otro lado suele depender de algo tan simple como decisivo: que haya un adulto atento, una comunidad presente y un Estado capaz de intervenir antes de que el daño sea irreversible. Porque detrás de cada archivo encontrado y cada perfil investigado no hay solamente evidencia digital. Hay infancias que necesitan ser protegidas.