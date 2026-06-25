Milei avanza sobre las cajas gremiales y redefine la relación de fuerzas en el trabajo

Con la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno abrió una ofensiva silenciosa sobre el financiamiento sindical. La medida se presenta como una ampliación de libertades individuales, pero detrás de la letra técnica se juega una batalla más profunda: quién tendrá capacidad real para negociar frente al poder empresario en la Argentina que viene.
Política25/06/2026

NUEVO GREMIALESNo hubo cadenas nacionales. No hubo discursos épicos ni batallas culturales en horario central. Tampoco piquetes, bombos ni escenas de confrontación que alimentaran el algoritmo. Sin embargo, durante las últimas semanas el Gobierno nacional puso en marcha una de las transformaciones más profundas sobre el sistema sindical desde el regreso de la democracia. Lo hizo a través de resoluciones, reglamentaciones y notificaciones administrativas que, vistas por separado, parecen cuestiones técnicas. Observadas en conjunto, configuran algo mucho más ambicioso: una reducción estructural del poder económico de los gremios.

La jugada tiene una lógica que encaja perfectamente con la visión libertaria del mundo. Javier Milei y Federico Sturzenegger consideran que los sindicatos son intermediarios que encarecen, distorsionan y condicionan el funcionamiento del mercado laboral. La misión, por lo tanto, no consiste solamente en limitar su influencia política. El objetivo es afectar la fuente que alimenta esa influencia: sus recursos.

La ofensiva se apoyó en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y en la activación de mecanismos que obligan a revisar convenios colectivos vencidos. En apariencia, se trata de una actualización normativa. En la práctica, implica poner bajo revisión una arquitectura financiera construida durante décadas.

Muchos sindicatos sostenían parte de su estructura mediante aportes solidarios de trabajadores no afiliados, contribuciones empresarias especiales, fondos convencionales, institutos de capacitación, mutuales, organismos sectoriales y distintas herramientas creadas dentro de los convenios colectivos. Buena parte de esos recursos sobrevivían gracias al principio de ultraactividad, es decir, la continuidad de determinadas cláusulas incluso cuando el convenio había vencido. Ahora el escenario cambió.

 

La batalla que no aparece en televisión

La nueva normativa establece que las cláusulas económicas e institucionales dejan de mantenerse automáticamente una vez vencidos los convenios. Si las partes no renegocian, esos recursos quedan en el aire. Además, se fijó un límite del 2% para determinados aportes y contribuciones destinados a organizaciones sindicales, una cifra muy inferior a la que existía en varios sectores.

Para entender la dimensión política de la medida hay que salir por un momento de la discusión sobre dirigentes sindicales. Porque el verdadero debate no es si tal o cual secretario general merece conservar privilegios. El debate es otro: qué ocurre cuando se debilita la única herramienta colectiva capaz de sentarse frente a empresas que siguen operando con niveles de concentración económica crecientes.

La paradoja es notable. El Gobierno presenta la reforma como una ampliación de la libertad individual del trabajador. Y en parte lo es. Menos descuentos automáticos, menos estructuras intermediarias y mayor capacidad de decisión personal pueden resultar atractivos para muchos asalariados cansados de financiar organizaciones que no sienten propias. Pero el mercado laboral no funciona como una reunión entre iguales.

Un trabajador aislado negocia desde una posición muy distinta a la de una empresa. Mientras el empresario conserva escala, capital, información, asesoramiento legal y capacidad de coordinación sectorial, el empleado pierde progresivamente los instrumentos colectivos que equilibraban esa relación.

Por eso varios dirigentes sindicales recibieron las notificaciones oficiales con una mezcla de desconcierto y preocupación. No porque peligren sus cargos, sino porque observan que la reforma avanza sobre la estructura que les permitía sostener capacidad de negociación.

La Secretaría de Trabajo comenzó además a convocar formalmente la revisión de convenios colectivos. El mensaje es claro: renegocien o perderán herramientas. La ultraactividad quedó limitada. Los fondos especiales deberán justificarse. Los aportes deberán adecuarse. Y cada cláusula económica será observada bajo una nueva lógica.

El impacto no será inmediato. Como ocurre con las grandes transformaciones institucionales, primero aparecen los cambios administrativos, luego los financieros y finalmente los políticos. Lo que hoy parece una discusión técnica sobre reglamentos puede terminar modificando el mapa del poder argentino durante la próxima década.

Porque el problema nunca fue solamente cuánto dinero manejan los sindicatos. El problema —o la virtud, según quién mire— es que ese dinero se transformaba en poder de negociación.

Y ahí está el corazón de la apuesta libertaria: construir un mercado laboral donde el individuo negocie cada vez más solo. La pregunta que todavía nadie puede responder es si esa libertad adicional fortalecerá al trabajador o si simplemente lo dejará más expuesto frente a actores económicos que jamás dejaron de organizarse colectivamente.

Al final del día, mientras los sindicatos discuten cómo sobrevivir y los empresarios celebran una mayor flexibilidad, el Gobierno parece haber comprendido algo esencial de la política real: las estructuras no se derriban necesariamente con una explosión. A veces alcanza con vaciar lentamente los cimientos.

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