Brown reunió a Cáritas y referentes de la diócesis para fortalecer trabajo comunitario

El Municipio de Almirante Brown fue sede de un encuentro encabezado por el Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, que reunió en la Capilla Sagrada Familia de Betharram a vecinos, voluntarios y referentes de distintas comunidades para compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos del trabajo social y pastoral.

La jornada fue organizada por Cáritas Diocesana de Lomas de Zamora y contó además con la participación del intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; el presidente del Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko; y los intendentes de Lomas de Zamora, Federico Otermín, además de sus pares de San Vicente, Nicolás Mantegazza y de Ezeiza, Gastón Granados.

El encuentro comenzó con un momento de oración y acción de gracias, durante el cual los participantes renovaron su compromiso con el servicio solidario y el acompañamiento a las personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Posteriormente se realizó una presentación institucional sobre la labor que Cáritas desarrolla en los distintos territorios de la diócesis, donde se compartieron experiencias, proyectos y acciones impulsadas en parroquias, capillas y centros comunitarios, destacando el trabajo cotidiano de los voluntarios y voluntarias.

Finalmente, Mariano Cascallares destacó que también se llevó adelante un conversatorio destinado a compartir inquietudes, propuestas y desafíos comunes, reafirmando la misión de acompañar, promover y transformar la realidad de las personas y comunidades más necesitadas.