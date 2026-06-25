Echeverría: refuerzan los operativos de seguridad y detienen a un prófugo

Con el apoyo de agentes de la Guardia Urbana local, Tránsito y del Comando Unificado Conurbano, se desplegaron diversos operativos de prevención del delito en distintos puntos de Monte Grande y El Jagüel, los cuales incluyeron personal de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).



Este despliegue tuvo su punto de partida en la Avenida Dardo Rocha, entre José Mármol y Martín Fierro, en El Jagüel. El mismo incluyó patrullajes y controles vehiculares en distintos puntos. Las tareas se llevaron a cabo de manera sorpresiva con el objetivo de identificar personas con pedidos de detención, detectar portación ilegal de armas y verificar vehículos con impedimentos judiciales para circular.



Como resultado del operativo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria identificó a un hombre que había sido declarado en rebeldía por el juzgado interviniente en una causa por robo agravado que lo tiene como protagonista.



El operativo contó con el apoyo del Centro Operativo de Monitoreo (COM), que supervisa el distrito mediante 1.775 cámaras de seguridad, domos de visión 360° y Paradas Seguras distribuidas en el territorio.