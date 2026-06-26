Monte Grande y el Jagüel: operativo cerrojo de las Fuerzas Federales para la prevención del delito

Con el apoyo de agentes de la Guardia Urbana local, Tránsito y del Comando Unificado Conurbano, se desplegaron diversos operativos de prevención del delito en distintos puntos de Monte Grande y El Jagüel, los cuales incluyeron personal de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Región26/06/2026

unnamed-15-2-e1782308218461

Este despliegue tuvo su punto de partida en la Avenida Dardo Rocha, entre José Mármol y Martín Fierro, en El Jagüel. El mismo incluyó patrullajes y controles vehiculares en distintos puntos. Las tareas se llevaron a cabo de manera sorpresiva con el objetivo de identificar personas con pedidos de detención, detectar portación ilegal de armas y verificar vehículos con impedimentos judiciales para circular.

Como resultado del operativo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria identificó a un hombre que había sido declarado en rebeldía por el juzgado interviniente en una causa por robo agravado que lo tiene como protagonista. 

El operativo contó con el apoyo del Centro Operativo de Monitoreo (COM), que supervisa el distrito mediante 1.775 cámaras de seguridad, domos de visión 360° y Paradas Seguras distribuidas en el territorio.

Te puede interesar
Lo más visto
NOTA 1

La comunidad caboverdeana de Dock Sud: el rincón de África en el Conurbano Sur

Región17/06/2026
La Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de Dock Sud se mantiene como el corazón vivo de la migración africana en Argentina. Fundada en 1932 en el Partido de Avellaneda, esta institución representa la resistencia, la cultura y la historia de la primera corriente migratoria de origen africano que llegó al país por voluntad propia, y que hoy vive una revitalización histórica gracias al fútbol y al reconocimiento de sus raíces.
WhatsApp Image 2026-06-25 at 15.43.04

OSDEPYM se suma al Consejo Directivo del espacio EXCELENCIA

Actualidad26/06/2026
En un año marcado por su consolidación e infraestructura y plena expansión institucional, OSDEPYM, la obra social referente de los sectores que motorizan la economía del país, se incorpora al prestigioso Consejo Directivo del espacio Excelencia representada por su Gerente General, Facundo Rodríguez. 