Murió Néstor Santos, el director que convirtió a La Calle en una referencia del Conurbano Sur

La historia de una ciudad también se escribe en sus diarios. Y cuando desaparece quien dedicó más de sesenta años a contar la vida cotidiana de su comunidad, no solo se apaga una trayectoria personal: también se cierra un capítulo de la memoria colectiva. Con la muerte de Néstor Santos, Avellaneda despide a uno de los periodistas que mejor conoció sus calles, sus instituciones y a sus protagonistas.

Durante décadas fue el rostro visible del diario La Calle, un medio que acompañó la transformación política, social y cultural de Avellaneda y Lanús sin perder de vista aquello que da sentido al periodismo local: estar cerca de los vecinos y contar aquello que muchas veces no encuentra espacio en las grandes agendas nacionales.

Un diario que creció junto a su comunidad

La historia de Néstor Santos quedó ligada para siempre a la del periódico fundado por su padre, Adrián Alicio Santos, el 20 de diciembre de 1946. Apenas tenía 20 años cuando debió asumir la conducción del diario tras el fallecimiento de su padre, una responsabilidad enorme en un escenario político complejo y en un mercado periodístico donde coexistían publicaciones con fuertes identidades políticas.

Lejos de conformarse con sostener el legado familiar, impulsó una etapa de crecimiento que consolidó a La Calle como una referencia informativa para el sur del Conurbano. Incorporó nuevas secciones, renovó el perfil editorial y mantuvo un estilo cercano al lector, con una cobertura constante de la realidad barrial, institucional y política de la región.

Entre las marcas distintivas del diario sobresalió la sección Ha trascendido, alimentada por información surgida del tradicional off the record periodístico. Ese espacio terminó convirtiéndose en una lectura obligada para dirigentes, funcionarios y vecinos interesados en comprender los movimientos que muchas veces ocurrían antes de transformarse en noticia.

Su compromiso también trascendió la redacción. Participó activamente en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), donde sostuvo una defensa permanente de la libertad de expresión, y presidió el Círculo de la Prensa de Avellaneda y Lanús, fortaleciendo el vínculo entre colegas y promoviendo el ejercicio profesional del periodismo.

Con el paso de los años, La Calle no solo informó. También documentó la evolución de una comunidad que atravesó dictaduras, recuperó la democracia, vio crecer universidades, clubes, industrias y organizaciones sociales. En buena medida, las páginas del diario terminaron siendo un archivo vivo de la identidad de Avellaneda.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas expresiones de reconocimiento. La Universidad Nacional de Avellaneda manifestó su pesar a través de su rector, Jorge Calzoni, mientras que dirigentes de distintos espacios políticos recordaron su capacidad para preguntar, observar y mantener independencia frente al poder, una cualidad cada vez menos frecuente en tiempos de información instantánea y debates fugaces.

En una época dominada por algoritmos, redes sociales y consumo acelerado de noticias, la figura de Néstor Santos recuerda el valor del periodismo construido con presencia en el territorio, conocimiento de la comunidad y compromiso con la verdad. Porque los diarios pueden imprimirse todos los días, pero las voces capaces de acompañar durante más de seis décadas la historia de una ciudad aparecen muy pocas veces. Y cuando se van, dejan un silencio que también forma parte de la noticia.