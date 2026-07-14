La Feria del Libro Cristiano se afianza como el lugar de encuentro de los amantes de la literatura religiosa

La ciudad de Banfield recibirá, nuevamente, al acontecimiento cultural que a lo largo de 15 años se transformó en la cita obligada de quienes hacen de la lectura, un hábito. La Feria del Libro Cristiano se desarrollará del viernes 24 al domingo 26 de julio y ofrecerá, como cada año, innumerables opciones para que el público viva una experiencia única con la palabra impresa.
 
Actualidad14/07/2026

WhatsApp Image 2026-07-14 at 11.26.28En julio tendrá lugar en la sede de la Comunidad Cristiana Zona Sur la 15ta edición de la Feria del Libro Cristiano. El ya clásico encuentro en el que convergen editoriales, librerías, autores independientes y público lector, se prepara para esta nueva temporada con novedades que le darán un carácter único.

 

A la habitual muestra de libros a través de stands, la FLC dispone de un apacible espacio en el que los autores se explayan contando los pormenores del proceso creativo de sus obras. El Café Literario, preparado para la ocasión, cuenta con un excelente servicio que hará que el público pueda escuchar a sus autores favoritos mientras saborea un exquisito refrigerio.

 

Además, la feria tiene un lugar dedicado exclusivamente a los niños, a través de juegos y recreación que tendrán a la literatura infantil como centro de atracción. Y como ya es costumbre, la radio abierta, que funcionará como un espacio de difusión y de entrevistas a autores y artistas que se den cita por los pasillos de la feria.

 

Para esta ocasión, está previsto que al programa habitual se sumen conferencias y exposiciones de temas de interés general, a través de oradores invitados que le darán valor agregado al excelente contenido literario al que ya nos tiene acostumbrados la FLC. Y todo esto, adornado con algunos números musicales que le darán otro matiz al encuentro con el libro.

 

La fecha no es antojadiza, sino que siempre coincide con el primer fin de semana de vacaciones de invierno, lo que propicia la salida familiar. Este año, será del viernes 24 al domingo 26 de julio en la sede de Croce 1247, Banfield, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Dará inicio el viernes a las 17:00 horas y hasta las 22:00 horas. El sábado estará abierta de 14:00 a 22:00 horas y el domingo desde las 14:00 y hasta las 20:00 horas. Cabe destacar que la entrada, como siempre, será libre y gratuita para toda la familia.

 

La Feria del Libro Cristiano cuenta con el aval de Editorial Logos, Sociedad Bíblica Argentina y Comunidad Cristiana Zona Sur.

 

Para mayor información, las redes sociales de la Feria del Libro Cristiano son:

Instagram: @feriadellibrocristiano

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