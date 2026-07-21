EDICIÓN IMPRESA

La Selección perdió 1 a 0 la final del Mundial 2026 en tiempo suplementario. España fue superior desde el juego, pero la Albiceleste sostuvo la ilusión hasta el último minuto gracias al carácter de un equipo que volvió a representar mucho más que fútbol. El ciclo mundialista de Lionel Messi se cerró con una derrota que no borra una era inolvidable.