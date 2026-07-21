EDICIÓN IMPRESA

Ediciones impresas21/07/2026

WhatsApp Image 2026-07-20 at 22.37.18

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-07-19 at 10.13.55 (1)

Multitudinaria Jornada Multisectorial en Alte Brown con fuerte presencia de la Iglesia, la Justicia, Universidades y dirigentes políticos y sociales

Política19/07/2026
Más de 500 dirigentes políticos, sociales, gremiales, Obispos y miembros de la Iglesia, rectores de Universidades y representantes de la Justicia se reunieron en el Pequeño Cottolengo de Don Orione en Almirante Brown para participar de la "Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización" organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires.