La UNLa abre sus puertas con "Vacaciones con la Ciencia

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) llevará adelante una nueva edición de "Vacaciones con la ciencia", una propuesta destinada a que niños, jóvenes y familias disfruten del receso invernal con actividades interactivas vinculadas al conocimiento científico y tecnológico.

La iniciativa se desarrollará del 20 al 24 y del 27 al 31 de julio en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT), ubicado en Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, donde se realizarán visitas guiadas en cuatro turnos diarios: 9, 11, 14 y 16 horas.

La participación será gratuita y abierta a toda la comunidad, aunque quienes deseen asistir deberán realizar una inscripción previa en el que figura en la bio de @abremateunla en Instagram. Además, desde la organización invitan a colaborar voluntariamente con alimentos no perecederos, que serán destinados a comedores de la comunidad.

El predio de la universidad también contará con estacionamiento gratuito para facilitar el acceso de los visitantes.

Un espacio único para aprender jugando

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura y Comunicación junto al Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de la UNLa y tiene como principal objetivo acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad, reduciendo la distancia entre el conocimiento académico y la vida cotidiana mediante experiencias dinámicas, partiipativas y accesibles.

El Centro Interactivo constituye uno de los espacios de divulgación científica más importantes del conurbano sur y propone descubrir el conocimiento de manera lúdica.

Su sala de exposiciones reúne 63 módulos interactivos, que permiten recorrer los principales avances de la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia, vinculándolos con las distintas culturas que hicieron posible esos desarrollos.

Recorridos para experimentar la ciencia

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la Experiencia Holograma, un dispositivo desarrollado durante la pandemia que permite a los visitantes convertirse en una imagen holográfica e interactuar en tiempo real.

A ello se suman distintos recorridos temáticos que abordan fenómenos científicos desde una perspectiva práctica y participativa, como el camino de la luz y el sonido, el camino de la energía, el camino de las fuerzas y el movimiento, el camino de la electricidad y el magnetismo y el camino de la biología, donde es posible experimentar de manera directa conceptos vinculados con la física, el electromagnetismo, los sentidos humanos y el sistema nervioso.

A través de esta iniciativa, la UNLa busca fomentar la participación activa de estudiantes, docentes y vecinos, promoviendo una comprensión empírica de los fenómenos científicos y fortaleciendo el vínculo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales.

Con una propuesta que combina aprendizaje, juego e innovación tecnológica, "Vacaciones con la ciencia" se consolida como una de las principales actividades gratuitas del receso invernal en el conurbano sur, ofreciendo una alternativa educativa y recreativa para toda la familia.