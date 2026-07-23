El peronismo toma una leve ventaja sobre Milei y crece el voto que todavía no tiene dueño rumbo a 2027

Hay una regla que ningún operador serio desconoce: las encuestas a dos años de una elección sirven menos para anticipar un ganador que para detectar dónde empiezan a moverse las placas tectónicas de la política. Y el último estudio de la Universidad de San Andrés muestra justamente eso. No habla de un cambio de gobierno inevitable ni del regreso asegurado del peronismo. Habla de un oficialismo que dejó de monopolizar el humor social y de una oposición que todavía no logra capitalizar plenamente ese desgaste.

El relevamiento, realizado entre el 3 y el 8 de julio sobre 1.000 casos en todo el país, coloca al peronismo con el 25% de intención de voto y a La Libertad Avanza apenas un punto por debajo, con el 24%. La diferencia es estadísticamente estrecha, pero políticamente significativa: después de casi cuatro años de gestión libertaria, el oficialismo ya no aparece despegado de su principal adversario.

La fotografía es todavía más compleja cuando se observa el resto del tablero. El Frente de Izquierda y el PRO reúnen apenas un 4% cada uno. Provincias Unidas y la categoría "Otro" alcanzan el 3%, mientras que la UCR queda relegada al 2%. Ninguno logra romper la polarización, aunque tampoco los dos espacios principales consiguen consolidarla.

El verdadero rival de todos sigue siendo el desencanto

La política suele obsesionarse con la diferencia entre el primero y el segundo. Sin embargo, el dato que probablemente más tiempo ocupe en las reuniones de estrategia no es ese punto de ventaja del peronismo, sino el enorme espacio que permanece sin representación consolidada.

El estudio muestra un 22% de indecisos. A eso se suman quienes votarían en blanco, quienes no concurrirían a las urnas y quienes prefieren no responder. En conjunto conforman un universo que rivaliza con cualquiera de las dos principales fuerzas políticas. Dicho de otro modo: el principal adversario de oficialistas y opositores sigue siendo la falta de entusiasmo.

Ese escenario dialoga con otra cifra difícil de ignorar. Apenas el 34% aprueba la gestión nacional, mientras que el 62% la desaprueba. Además, solo tres de cada diez consultados se muestran conformes con el rumbo general del país.

La economía explica buena parte de ese malestar. La falta de trabajo y la corrupción aparecen empatadas como las principales preocupaciones de los encuestados, seguidas por los bajos salarios y la pobreza. No es un detalle menor. Durante buena parte de su gestión, Javier Milei logró ordenar el debate público alrededor de la inflación. Hoy la agenda empieza a desplazarse hacia variables mucho más vinculadas con la vida cotidiana.

La percepción retrospectiva tampoco favorece al Gobierno. Más de la mitad de los consultados considera que la situación del país empeoró durante el último año y solo una minoría entiende que hubo una mejora. Incluso las expectativas futuras muestran una sociedad dividida, donde el optimismo ya no resulta dominante.

La segmentación del voto también aporta pistas. La Libertad Avanza mantiene su fortaleza entre hombres, sectores de ingresos medios y altos y personas de entre 44 y 59 años. El peronismo conserva mayor respaldo entre mujeres, adultos mayores y sectores de menores ingresos. Son electorados relativamente estables, aunque insuficientes para construir una mayoría amplia.

En la mesa chica de cualquier campaña saben que una elección no se gana reteniendo a los propios, sino conquistando a quienes todavía dudan. Y hoy ese territorio es enorme. Por eso el dato más incómodo para el oficialismo no es perder por un punto. Es comprobar que, después de haber llegado al poder prometiendo romper definitivamente el sistema político, la discusión volvió a girar alrededor de una pregunta mucho más clásica: quién será capaz de convencer a una mayoría que, por ahora, no parece querer casarse con nadie.