Sturzenegger va por el precio único del libro y el sector denuncia concentración que destruirá librerías

El Gobierno envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Protección a la Actividad Librera. Editores y libreros advierten que eliminar el precio único abrirá la puerta al dumping de grandes cadenas y plataformas digitales, poniendo en riesgo a cientos de comercios independientes y a la producción editorial nacional.
Política23/07/2026

NOTA LIBROW

La desregulación llegó ahora a uno de los sectores más sensibles de la economía cultural. El Gobierno nacional remitió al Congreso un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar la Ley 25.542 de Protección a la Actividad Librera. La iniciativa apunta a terminar con el sistema de precio único para los libros, una herramienta vigente desde 2001 que fija un mismo valor de venta para cada título en todo el país.

La discusión excede largamente el precio que un lector paga en la caja. Detrás del proyecto aparece un debate clásico de economía política: hasta dónde la competencia irrestricta genera mayor eficiencia y cuándo, por el contrario, termina favoreciendo procesos de concentración que expulsan a los actores más pequeños del mercado.

El rechazo del sector editorial fue inmediato. La Fundación El Libro se declaró en estado de alerta permanente y cuestionó una reforma que, según sostiene, desarma el principal mecanismo que garantiza condiciones de competencia relativamente equilibradas entre librerías independientes, cadenas comerciales y grandes plataformas de venta.

 

Una desregulación que puede cambiar toda la cadena editorial

El precio único funciona bajo una lógica sencilla. Cada editor o importador fija el valor de un libro y ese importe debe respetarse en cualquier punto de venta. De esa manera, una librería de barrio puede ofrecer el mismo título al mismo precio que una gran cadena o un hipermercado.

Para Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL), el sistema no solo protege a los comercios independientes, sino que ordena toda la cadena de producción editorial. En declaraciones a AM 750, explicó que este mecanismo regula de manera equilibrada los derechos de autor y los márgenes comerciales acordados entre editoriales, distribuidores y librerías.

El principal temor aparece si esa referencia desaparece. Pampín advirtió que los grandes jugadores podrían utilizar estrategias de "dumping" para quedarse con el mercado. La práctica consiste en vender determinados productos a valores extremadamente bajos, incluso por debajo de su rentabilidad, con el objetivo de eliminar competidores que no cuentan con la espalda financiera suficiente para sostener esa guerra de precios.

La preocupación no se limita a los balances comerciales. Las librerías independientes sostienen buena parte de la diversidad editorial argentina. Son esos espacios los que suelen apostar por editoriales pequeñas, autores emergentes, poesía, ensayo o publicaciones que difícilmente encuentren lugar entre los productos de mayor rotación de supermercados o plataformas digitales.

Desde distintos puntos del país comenzaron a multiplicarse las campañas de rechazo al proyecto. Libreros advierten que los grandes establecimientos utilizarán los títulos más vendidos como productos de atracción para captar clientes, una estrategia imposible de replicar para pequeños comercios cuya rentabilidad depende justamente del margen establecido por el sistema vigente.

Argentina posee uno de los entramados libreros más extensos del mundo en relación con su población. Esa red comercial permitió durante décadas sostener un ecosistema editorial dinámico, con cientos de sellos independientes y una producción que trasciende los grandes éxitos de venta. Se acelerará la concentración.

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