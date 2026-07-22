Seguridad estratégica en Brown : operativo integral en Don Orione
El Municipio de Almirante Brown informó que se realizó, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, un nuevo operativo integral de saturación y prevención en el barrio de Don Orione, con el objetivo de fortalecer las tareas de control y prevención del delito en distintos sectores estratégicos.
El despliegue fue supervisado por el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, e incluyó la participación de efectivos de distintas fuerzas provinciales, entre ellas la UTOI, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), Infantería y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), además de agentes municipales.
En ese marco, se realizaron patrullajes preventivos, identificación de personas, controles vehiculares y fiscalización de motos, mientras que agentes de la Agencia Municipal de Tránsito llevaron adelante controles viales para verificar la documentación obligatoria y el cumplimiento de las normas de circulación.
"Estamos con las fuerzas de seguridad del Ministerio de la Provincia, UTOI, FBA, Infantería y GPM, realizando un operativo preventivo que se suma a todo lo que ya venimos trabajando desde el Municipio para mejorar la seguridad de nuestros vecinos", expresó Paula Eichel.
A su vez, Mariano Cascallares remarcó que el Municipio continúa fortaleciendo las herramientas destinadas a la prevención del delito y al cuidado de los vecinos, entre las que destacó las más de 2 mil cámaras de monitoreo, las Paradas Seguras, los Tótems de Seguridad, las Alarmas Comunitarias, los Corredores Escolares Seguros, la ampliación del sistema de iluminación LED en todo Almirante Brown y la aplicación Brown Previene, que ya cuenta con más de 60 mil usuarios.