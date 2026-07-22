Seguridad estratégica en Brown : operativo integral en Don Orione

El Municipio de Almirante Brown y el Ministerio de Seguridad bonaerense desplegaron un operativo integral en Don Orione con patrullajes, controles vehiculares e identificación de personas. La iniciativa forma parte de la estrategia local para fortalecer la prevención mediante presencia policial y herramientas tecnológicas.
Región22/07/2026

 

NOTA 4El Municipio de Almirante Brown informó que se realizó, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, un nuevo operativo integral de saturación y prevención en el barrio de Don Orione, con el objetivo de fortalecer las tareas de control y prevención del delito en distintos sectores estratégicos.

 

El despliegue fue supervisado por el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, e incluyó la participación de efectivos de distintas fuerzas provinciales, entre ellas la UTOI, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), Infantería y el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), además de agentes municipales.

 

En ese marco, se realizaron patrullajes preventivos, identificación de personas, controles vehiculares y fiscalización de motos, mientras que agentes de la Agencia Municipal de Tránsito llevaron adelante controles viales para verificar la documentación obligatoria y el cumplimiento de las normas de circulación.

 

"Estamos con las fuerzas de seguridad del Ministerio de la Provincia, UTOI, FBA, Infantería y GPM, realizando un operativo preventivo que se suma a todo lo que ya venimos trabajando desde el Municipio para mejorar la seguridad de nuestros vecinos", expresó Paula Eichel.

 

A su vez, Mariano Cascallares remarcó que el Municipio continúa fortaleciendo las herramientas destinadas a la prevención del delito y al cuidado de los vecinos, entre las que destacó las más de 2 mil cámaras de monitoreo, las Paradas Seguras, los Tótems de Seguridad, las Alarmas Comunitarias, los Corredores Escolares Seguros, la ampliación del sistema de iluminación LED en todo Almirante Brown y la aplicación Brown Previene, que ya cuenta con más de 60 mil usuarios.

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