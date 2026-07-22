Lanús: trabajadores de Tenaris Siat reclaman tras 164 despidos

La estación de Lanús suele ser un lugar de paso. Este fin de semana, sin embargo, se convirtió en un espacio de encuentro para una preocupación que ya no pertenece únicamente a los trabajadores de una empresa. Banderas, volantes, conversaciones con vecinos y una consigna compartida marcaron la jornada de visibilización impulsada por los despedidos de Tenaris Siat, la planta metalúrgica de Valentín Alsina que atraviesa uno de los conflictos laborales más importantes de la región.

El reclamo tiene un dato concreto: los trabajadores denuncian el despido de 164 operarios y sostienen que la decisión forma parte de un proceso de vaciamiento que amenaza la continuidad del empleo industrial en el sur del conurbano. La empresa, perteneciente al Grupo Techint, atraviesa un conflicto que ya dejó de discutirse únicamente puertas adentro de la fábrica.

La elección de la estación de Lanús no fue casual. Allí circulan miles de personas todos los días y el objetivo fue sacar el conflicto del ámbito gremial para instalarlo en la conversación cotidiana del distrito. Porque detrás de cada telegrama, sostienen los trabajadores, hay familias que viven en Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora y otros municipios cercanos, donde la industria continúa siendo una fuente central de empleo.

Una disputa que ya excede a una fábrica

La jornada reunió a los trabajadores despedidos junto a organizaciones sindicales, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos y referentes sociales que acompañaron el reclamo. La presencia de distintos sectores buscó transmitir que el conflicto no involucra solamente una negociación entre una empresa y sus empleados, sino un debate más amplio sobre el futuro del trabajo industrial en la región.

Los operarios sostienen que las desvinculaciones fueron ejecutadas sin haberse puesto en marcha previamente un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), herramienta prevista para situaciones de despidos masivos. Además, denuncian que una parte importante del personal permaneció durante años bajo contratos a plazo fijo renovados sucesivamente, una modalidad que, según afirman, terminó facilitando las cesantías.

Desde la mirada de los trabajadores, las medidas responden a una estrategia de flexibilización laboral más que a una crisis productiva. La empresa, en cambio, ya había atribuido los recortes a la caída de la actividad vinculada con grandes proyectos energéticos y a la falta de nuevos contratos de magnitud.

Mientras la discusión continúa abierta, el Ministerio de Trabajo bonaerense convocó audiencias entre las partes. Sin embargo, quienes fueron desvinculados sostienen que hasta el momento no hubo avances concretos hacia una reincorporación.

Por eso el conflicto ingresará esta semana en una nueva etapa. El próximo jueves los trabajadores volverán a movilizarse hacia la sede regional del Ministerio de Trabajo, donde está prevista una audiencia considerada clave para el futuro de las negociaciones.

Lo que ocurre en Tenaris Siat también dialoga con un escenario más amplio. Durante los últimos meses distintas industrias del conurbano enfrentaron suspensiones, despidos o reducciones de actividad en un contexto de menor demanda y apertura de importaciones. La incertidumbre atraviesa plantas que durante décadas fueron motores del desarrollo productivo bonaerense.

En Lanús, esa preocupación ya no permanece detrás de un portón industrial. Salió a la calle para buscar respaldo entre los vecinos. Porque cuando una fábrica reduce su personal, el impacto no se limita a quienes reciben un telegrama.

También alcanza al comercio del barrio, al transporte, a los pequeños proveedores y a toda una comunidad que, directa o indirectamente, vive del movimiento que genera la industria. Esa es la discusión que los trabajadores intentan poner sobre la mesa mientras esperan que la negociación todavía pueda abrir una puerta antes de que se cierre definitivamente otra fuente de empleo para el sur del conurbano.