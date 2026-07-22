El Club Unión Vecinal de Guillón celebró sus 75 años de historia

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, acompañó a la comunidad del Club Unión Vecinal de Luis Guillón en la celebración por los 75 años de trayectoria de esta histórica institución social y deportiva.

“Es una alegría compartir un nuevo aniversario de una entidad tan emblemática para Luis Guillón. Me llena de orgullo ver cómo cada año siguen creciendo, acompañando a la comunidad y promoviendo el encuentro y la participación en el distrito”, expresó Gray, acompañado por el presidente, el vicepresidente y la secretaria de la institución, Horacio Incaurgarat, Martín Gianini y Gimena Somer, además de vecinas y vecinos de la localidad.

En el marco de la celebración, las autoridades y el jefe comunal descubrieron una placa alusiva a los 75 años de trabajo en el barrio. Asimismo, el club entregó reconocimientos a colaboradoras y colaboradores que cumplen un rol destacado en el día a día de la organización.

Por su parte, el intendente otorgó seis bandejas conmemorativas a Nélida Di Monti, Jorge Taberna, María Magdalena Miguel, Mónica Perez, María Cristina Aguiar y a la familia Rago, por sus trayectorias históricas dentro de la entidad, y obsequió un ejemplar del periódico local La Voz del Pueblo del 14 de julio de 2001, el cual conserva una nota alusiva al 50° aniversario de la institución.