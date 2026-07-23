YPF enfría baja de naftas: con el petróleo caro sube rápido, pero la rebaja sigue en promesa vacía

La expectativa de una reducción en el precio de las naftas volvió a chocar contra la realidad. Después de varias semanas en las que el mercado especuló con una posible corrección a la baja, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dejó un mensaje que enfrió cualquier expectativa inmediata: la petrolera estatal considera que todavía no existe margen para aplicar una reducción y la reciente escalada internacional del petróleo volvió a correr ese horizonte.

"Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas", afirmó Marín. Y agregó un dato que modifica por completo el escenario: "Con estos precios se dilata más".

El detonante fue el mercado internacional. El barril Brent volvió a ubicarse en torno de los 93 dólares impulsado por la nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. Para una industria que utiliza el valor internacional del crudo como referencia, el movimiento ofrece una explicación inmediata para sostener los precios actuales. La discusión aparece cuando el recorrido es inverso.

Cuando el petróleo baja, el surtidor espera

La lógica económica detrás del discurso de YPF vuelve a instalar un debate que acompaña desde hace años al mercado argentino de combustibles. Cuando el petróleo aumenta, la necesidad de actualizar los precios suele presentarse como inevitable. Sin embargo, cuando el crudo retrocede, la velocidad de ese alivio rara vez encuentra el mismo ritmo en los surtidores.

Marín defendió el mecanismo que aplicó la compañía para administrar esas oscilaciones. Según explicó, YPF implementó un "buffer" de precios que permitió amortiguar las variaciones del mercado internacional.

"Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos", sostuvo el titular de la petrolera.

La explicación técnica tiene lógica financiera: distribuir las variaciones del precio internacional para evitar movimientos bruscos sobre el consumidor. Sin embargo, también deja abierta una pregunta que atraviesa a toda la política energética. Si el aumento internacional encuentra una rápida justificación para sostener valores elevados, ¿cuándo llega el momento en que esa compensación termina reflejándose efectivamente en el bolsillo de quienes cargan combustible?

La respuesta de YPF, por ahora, es que ese punto todavía no llegó.

Mientras tanto, la empresa mantiene una mirada optimista sobre el frente productivo. Marín estimó que hacia fin de año Argentina podría alcanzar una producción cercana al millón de barriles diarios y proyectó que entre 2031 y 2032 gran parte de ese volumen podrá destinarse a exportaciones. También destacó el potencial de Vaca Muerta y definió al país como un proveedor energético confiable en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos.

La expansión de la producción constituye, sin dudas, una buena noticia para la balanza energética y para la generación de divisas. Pero esa perspectiva de largo plazo convive con una discusión mucho más inmediata: cuánto cuesta llenar un tanque.

La paradoja vuelve a repetirse. El petróleo internacional continúa funcionando como argumento cuando empuja los precios hacia arriba. Pero cuando el barril retrocede, el camino hacia una rebaja parece recorrer muchos más kilómetros antes de llegar a las estaciones de servicio. El consumidor, en cambio, suele medirlo con otra vara: cuánto tarda una buena noticia internacional en aparecer, finalmente, en el tablero del surtidor.