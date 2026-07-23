El salario mínimo perdió más del 40% de su poder de compra desde Milei y ya no cubre ni la indigencia familiar

Un informe de CIFRA revela que el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumuló una pérdida superior al 40% en términos reales desde diciembre de 2023. Hoy compra menos alimentos, menos servicios y dejó de funcionar como referencia del mercado laboral.
Actualidad23/07/2026

NOTA SALARIOSLa recuperación macroeconómica que exhibe el Gobierno todavía no llegó al bolsillo de quienes cobran el salario mínimo. Por el contrario, la pérdida de poder adquisitivo continúa profundizándose y ya alcanza niveles históricamente bajos. El último informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) muestra que, desde la asunción de Javier Milei, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) perdió más del 40% de su capacidad real de compra, una caída que comenzó con el impacto de la devaluación de diciembre de 2023 y nunca logró revertirse.

El trabajo sostiene que el deterioro inicial rondó el 30% durante los primeros meses de gestión. Sin embargo, lejos de recuperarse, el salario mínimo continuó perdiendo terreno con sucesivas caídas mensuales. En paralelo, los aumentos nominales fueron definidos por la Secretaría de Trabajo ante la ausencia de acuerdos entre empresarios y sindicatos, con valores que, según el estudio, terminaron alineándose con las posiciones empresariales.

 

El salario ya no alcanza para cumplir su función básica

La pérdida se vuelve mucho más evidente cuando se abandona el lenguaje de los porcentajes y se observa la economía cotidiana. Hace apenas una década, una hora de trabajo remunerada con el salario mínimo alcanzaba para comprar un kilo de pan. Hoy se necesitan dos horas y media para adquirir el mismo producto.

El deterioro es todavía mayor en otros alimentos básicos. Comprar un kilo de carne picada demanda actualmente casi seis horas de trabajo cuando en 2016 requería apenas dos. Son indicadores sencillos, pero extremadamente útiles para medir cuánto retrocedió el poder de compra del ingreso más bajo reconocido por el mercado laboral argentino.

El informe también concluye que el salario mínimo de junio apenas alcanzó para cubrir poco más de la mitad de la Canasta Básica Alimentaria correspondiente a una familia tipo. Dicho de otro modo, ni siquiera garantiza superar la línea de indigencia. Para llegar al umbral de pobreza se necesitaron más de cuatro salarios mínimos.

La pérdida de valor también aparece en los servicios. Mientras que en 2016 un viaje de ida y vuelta en subte representaba apenas 15 minutos de trabajo, hoy demanda una hora y 41 minutos percibiendo el salario mínimo vigente.

Los datos reflejan un fenómeno que trasciende la discusión salarial. El SMVM dejó de actuar como referencia efectiva para el conjunto del mercado de trabajo. Hace nueve años equivalía al 37,2% del salario promedio registrado del sector privado. Actualmente representa apenas el 16,6%, una brecha que ilustra hasta qué punto perdió capacidad para ordenar la estructura salarial.

El Gobierno sostiene que la prioridad continúa siendo estabilizar la economía y consolidar el proceso de desinflación. Sin embargo, la economía real ofrece otra fotografía: la estabilidad de algunas variables macro no logró evitar una fuerte licuación del ingreso de los trabajadores de menores recursos. Cuando el salario mínimo deja de garantizar incluso el acceso a los alimentos básicos, ya no se discute solamente cuánto aumentó o cuánto perdió. Se discute si todavía conserva la función para la cual fue creado: establecer un piso mínimo de dignidad para quien vive de su trabajo.

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