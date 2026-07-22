Triquinosis en alza: crecen los brotes y refuerzan la alerta en la provincia

El invierno volvió a poner sobre la mesa un problema que todos los años aparece, pero que esta vez encendió una alarma más fuerte. La triquinosis avanza en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y los números muestran que el fenómeno dejó de ser una serie de episodios aislados para convertirse en una preocupación sanitaria que atraviesa varios distritos.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico bonaerense, ya fueron confirmados brotes en General Madariaga, General Rodríguez y Punta Indio, mientras continúan las investigaciones en General Guido, Ayacucho, Maipú, Junín, Villarino y Lincoln. Precisamente en este último distrito se registra uno de los focos más importantes, con 25 personas afectadas luego de consumir productos porcinos adquiridos en un mismo comercio.

Las autoridades sanitarias lograron confirmar por laboratorio cinco de esos casos, mientras que el resto corresponde a personas con síntomas compatibles que consumieron alimentos provenientes del mismo lugar y dentro del período considerado de riesgo. La investigación epidemiológica continúa porque todavía no pudo determinarse el establecimiento de origen de los animales infectados.

El control sanitario, la herramienta más efectiva para prevenir

La triquinosis es una enfermedad que no se transmite de persona a persona. El contagio ocurre cuando se consumen carnes de cerdo o chacinados crudos o insuficientemente cocidos que contienen larvas del parásito Trichinella. Por eso, detrás de cada brote suele aparecer un mismo denominador común: productos elaborados o comercializados sin los controles bromatológicos correspondientes.

En Lincoln, la situación obligó a las autoridades municipales a clausurar preventivamente una carnicería ubicada sobre avenida Maipú, luego de que los análisis realizados por Bromatología detectaran la presencia de larvas del parásito en distintos productos. Como parte del operativo también fueron decomisados cerca de 80 kilos de carne de cerdo, embutidos y chacinados de elaboración casera.

A partir de ese hallazgo, los controles se extendieron a otros comercios para verificar el origen y la correcta identificación sanitaria de los productos que llegan a la mesa de los vecinos. La recomendación para comerciantes y consumidores es la misma: todo alimento de origen porcino debe contar con rotulación que permita conocer su procedencia y garantice que atravesó los controles oficiales.

Las cifras ayudan a dimensionar el escenario. Desde el inicio de la temporada de bajas temperaturas ya se confirmaron 124 casos de triquinosis en territorio bonaerense, lo que representa casi la mitad de todos los registrados en el año. El propio Boletín Epidemiológico provincial ubica la situación dentro de la zona de brote según el corredor endémico.

La diferencia con el año pasado también resulta significativa. Para la misma época de 2025 se habían notificado 77 casos sospechosos y apenas 37 confirmados, muy por debajo de los registros actuales.

Los especialistas recuerdan que la enfermedad suele manifestarse con fiebre, dolores musculares, trastornos digestivos e inflamación alrededor de los ojos o del rostro. Ante cualquiera de estos síntomas, especialmente si hubo consumo reciente de carne de cerdo o chacinados de origen dudoso, la consulta médica temprana resulta fundamental.

La experiencia de los últimos brotes deja una enseñanza sencilla pero decisiva. En tiempos donde proliferan productos caseros y elaboraciones informales, el control sanitario deja de ser un trámite burocrático para convertirse en una herramienta de cuidado colectivo. Porque detrás de cada etiqueta, cada análisis bromatológico y cada inspección hay algo mucho más importante que un sello: la salud de toda una comunidad.