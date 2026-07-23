SUPERBICHO: la banda que irrumpió en la escena con un sonido propio y una conexión inmediata con el público

Por Florencia Belén Mogno.

En un contexto en el que las nuevas propuestas musicales buscan diferenciarse y construir una identidad propia, cada vez más bandas apuestan por desarrollar un sonido que dialogue con las raíces del rock argentino sin perder de vista las influencias contemporáneas. En ese camino, la autenticidad y la búsqueda artística se convirtieron en dos pilares fundamentales para captar la atención del público.

En ese escenario surgió SUPERBICHO, un proyecto formado en Buenos Aires a comienzos de 2025 por un grupo de músicos que decidió transformar una amistad de años en una propuesta musical con personalidad propia. Desde sus primeras presentaciones, la banda logró destacarse por la intensidad de sus shows en vivo y por una impronta que combina diferentes influencias dentro del rock.

El crecimiento del grupo fue tan veloz como sostenido. Luego de lanzar un primer single doble hacia finales de 2025, SUPERBICHO agotó las entradas de su show de presentación y, meses más tarde, editó su primer álbum, La excusa de hoy. El disco fue presentado en vivo apenas seis días después de su estreno, en un recital a sala llena donde el público acompañó cada canción y confirmó la buena recepción del material.

En diálogo con Grupo Mediatres, los integrantes de SUPERBICHO reflexionaron sobre el rápido crecimiento del proyecto, el proceso creativo detrás de La excusa de hoy, la importancia de los conciertos en vivo y los objetivos que se plantearon para esta nueva etapa de la banda.

Una banda que pusa fuerte

SUPERBICHO tiene un tiempo breve de recorrido y, en muy poco tiempo, logró una respuesta enorme del público. ¿Cómo vivieron ese crecimiento y en qué momento sintieron que el proyecto había encontrado su identidad?

SUPERBICHO: Sentimos, desde el momento cero, que había algo especial con Superbicho. En los primeros ensayos ya se notaba una energía muy particular entre nosotros. Ya habíamos compartido proyectos entre muchos de los integrantes, pero nunca habíamos tocado los cinco juntos. Pudimos concretar el disco, que fue un trabajo para nada fácil. Hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas: hay subidas y bajadas de ánimo, desacuerdos. Por suerte, siempre estuvimos juntos, tirando del carro para que todo saliera de la mejor forma.

En La excusa de hoy se percibe una búsqueda por construir un sonido propio y sin caer en fórmulas conocidas. ¿De qué manera se desarrolla el proceso de composición y qué influencias están presentes en la creación del disco?

SUPERBICHO: El proceso de composición es siempre el mismo: alguno de nosotros trae una canción en formato letra y acordes y, entre todos, hacemos los arreglos. Al ser cinco en la banda, se forma una mixtura entre las influencias de cada uno y se produce el menjunje estilístico que caracteriza a nuestra banda. Las canciones son escritas por diferentes compositores dentro de la banda, y eso les da una identidad distinta a cada una de ellas desde la raíz. Si tuviésemos que poner un punto de encuentro musical entre los cinco, claramente sería el rock nacional e internacional de los '70 y los '90, así como algunas bandas actuales, como King Gizzard, The OCs y FIDLAR.

El álbum fue presentado apenas unos días después de su lanzamiento, y con una respuesta importante del público. ¿Qué sensaciones les dejó ese primer encuentro en vivo con el material nuevo?

SUPERBICHO: Mucha satisfacción. Presentar el disco y que estuvieran todos cantando los temas cuando había salido hacía menos de una semana fue algo muy inesperado. Nos sorprendió mucho eso; fue de las primeras cosas que nos dijimos cuando bajamos del escenario. Te hace sentir que lo que estás haciendo es especial, que toca una fibra en la gente. Es lo más importante a la hora de hacer algo artístico.

¿Qué lugar ocupa el vivo dentro de la identidad de SUPERBICHO y qué buscan transmitir en cada presentación?

SUPERBICHO: El vivo, para nosotros, es el momento más importante; es cuando toca defender lo que hicimos. Muchas veces pasa que ves a un artista que no defiende su obra en el vivo y medio que te genera una decepción. Nos preocupamos mucho por no fallar en eso. A nosotros nos encanta salir a tocar, ver cómo es el recibimiento que tenemos ante alguien que nos escucha por primera vez. A veces gusta, a veces no. Eso es parte del juego y ayuda a guiarte con las cosas que se pueden corregir para seguir mejorando.

Ustedes formaron la banda siendo ya amigos antes de formar el proyecto. ¿Cómo influye esa relación personal en el trabajo cotidiano, tanto al componer como al momento de tocar?

SUPERBICHO: Está buenísimo porque sabés que te podés decir cualquier cosa y no pasa nada. Ya, al conocernos, sabemos que todo surge por el bien de la canción y no por el ego de ver quién hizo tal o cual arreglo. Esto deriva en algo muy sano entre nosotros. Todo eso se ve volcado en las canciones.

Después del lanzamiento de La excusa de hoy y del gran recibimiento que tuvo, ¿qué objetivos se plantean para lo que queda del año y qué les gustaría que el público descubra de SUPERBICHO en esta nueva etapa?

SUPERBICHO: En primer lugar, salir a tocar. Queremos salir a tocarlo en todos lados y la mayor cantidad de veces que sea posible. Ya empezamos a trabajar en el segundo disco. Hubo tres temas nuevos que tocamos en la presentación. Nos motiva mucho componer y estar en movimiento. Hay que aprovechar que estamos aceitados y hacer que la rueda gire lo más posible. Nos gustaría que nos descubran. Creemos que hay muchísimo lugar para crecer y vamos a seguir trabajando para que las cosas buenas sigan sucediendo.

Fuente fotografías: @sgprensaydifusion