La campaña Abrigar de Brown reunió ropa y frazadas para familias vulnerables

Con una destacada participación de la comunidad y el trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown, la Fundación Causa Común, instituciones de bien público, comercios, iglesias y vecinos, finalizó con éxito una nueva edición de la Campaña Abrigar 2026, una iniciativa solidaria destinada a acompañar a las familias y personas más vulnerables durante los meses de bajas temperaturas.

Gracias al compromiso colectivo, la campaña permitió reunir más de 30 frazadas y más de 100 bolsas de ropa de abrigo, entre las que se destacaron camperas, buzos, pulóveres y pantalones de abrigo en distintos talles. Todas las donaciones fueron clasificadas por voluntarios y posteriormente entregadas al Cottolengo Don Orione y a Cáritas Glew, instituciones que trabajan diariamente acompañando a personas y familias del distrito.

En este marco, Mariano Cascallares, destacó la importancia de fortalecer este tipo de iniciativas solidarias que reflejan el compromiso de la comunidad browniana. "Quiero agradecer profundamente a cada vecino, institución, comercio y voluntario que se sumó a esta campaña. Una vez más demostramos que trabajando unidos podemos llegar con respuestas concretas a quienes más lo necesitan", expresó.

Para garantizar una distribución organizada y transparente, se llevaron adelante jornadas de clasificación en las que voluntarios separaron las prendas según tipo, talle y destinatarios. Finalmente, el 8 de julio se concretó la entrega de todas las donaciones mediante una logística coordinada que permitió acercar la ayuda a las instituciones beneficiarias.

La Campaña Abrigar 2026, impulsada por la Fundación Causa Común con el acompañamiento del Municipio de Almirante Brown, tuvo como objetivo reunir mantas, frazadas y prendas de abrigo en buen estado para asistir a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad frente a la llegada del invierno, promoviendo además el compromiso solidario y la participación de toda la comunidad.

Desde el Municipio remarcaron que esta nueva edición no solo permitió brindar una respuesta concreta ante las bajas temperaturas, sino que también fortaleció el trabajo en red y la articulación entre el Estado local y las organizaciones, consolidando una red solidaria que continúa creciendo año tras año.

Participaron de la iniciativa la Fundación Abrazo, Casa de la Bendición Calzada, la Parroquia Nuestra Señora de Luján, los Bomberos Voluntarios de Adrogué y de Longchamps, la Cámara de Comercio de Rafael Calzada, la Cámara de Comercio de Burzaco, la Cámara de Comercio de Almirante Brown, la ONG Fueguitos, Café Federado, Espíritu del Sur, Cáritas, la Diócesis de Lomas de Zamora, la Comisión Mixta SIPAB y el Campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), entre otras.