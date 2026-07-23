Cascallares acompañó la firma de escrituras de decenas de familias de Brown

Vecinos de Longchamps, Glew, Burzaco, José Mármol y Don Orione Viejo avanzaron en la regularización dominial a través de la Ley Pierri. El trámite les permitirá acceder al título de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica a sus hogares.
Región23/07/2026

NOTA 4El Municipio de Almirante Brown continúa acompañando a los vecinos en el trámite que garantiza el acceso de su escritura, haciendo realidad un derecho fundamental para las familias brownianas.

 

En ese marco Mariano Cascallares participó de una emotiva jornada durante la cual vecinos de Almirante Brown, que regularizaron su situación dominial, firmaron su escritura y dieron un paso fundamental para acceder al título de propiedad de sus viviendas que les dará seguridad jurídica y tranquilidad de cara al futuro.

 

Durante el encuentro a través de la Ley 24.374 (conocida como ley Pierri) veinte familias de las localidades de Longchamps, Glew, Burzaco y José Mármol y del barrio Don Orione Viejo, que acreditaron la posesión pública, pacífica y continua del inmueble que ocupan, accedieron a la titularidad de su propiedad.

 

Los vecinos que pueden acogerse a los beneficios de dicha normativa podrán iniciar el trámite en la Subsecretaria de Tierras del Municipio que controla la documentación y realiza los relevamientos técnicos de manera gratuita. 

 

Estos expedientes son enviados a los escribanos regularizadores, y cuando ellos lo disponen se procede a la firma de la escritura que pasa al Registro de la Propiedad y se entrega en acto público.

 

Intervienen en la operatoria, de forma conjunta, la subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, la Escribanía General de Gobierno y el Municipio local.

 

“El Municipio de Almirante Brown continúa avanzando con la regularización dominial en todo el distrito y esto realmente nos pone muy felices porque sabemos la importancia que tiene una escritura para cada uno de nuestros vecinos”, señaló al respecto Mariano Cascallares, quien además hizo hincapié en el trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

 

Formaron parte de la actividad la Escribana Regularizadora, Laura Belén, y la subsecretaria de Tierras del Municipio, Rosana Riccieri.

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