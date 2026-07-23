Lucas Abd: "Banfield me enseñó que la política empieza escuchando a los vecinos"

Desde Banfield, donde nació y se formó en una histórica familia de comerciantes, afirma que su compromiso es colaborar para que la provincia de Buenos Aires vuelva a ser el gran motor del desarrollo argentino.

A sus 47 años, Lucas Abd combina tres facetas que marcaron su recorrido: la formación profesional como contador público, la experiencia cotidiana del comercio y una profunda vocación política.

Su historia comenzó detrás del mostrador del negocio familiar en Banfield, partido de Lomas de Zamora, donde aprendió que la economía no se explica únicamente con números, sino también con el esfuerzo diario de quienes levantan una persiana, generan empleo y sostienen a sus familias.

"Crecí viendo cómo el trabajo dignifica y cómo el comercio de cercanía construye comunidad. Ahí entendí que la política tiene sentido únicamente cuando mejora la vida de las personas", afirma.

Actualmente integra la conducción del *Grupo Pueyrredón*, un espacio político que promueve una visión del desarrollo basada en la unidad nacional, la producción, el trabajo y la reconstrucción del tejido social.

"Como grupo estamos fuertemente abocados a volver a poner en valor conceptos que parecen básicos, pero que muchas veces fueron relegados. Creemos en una organización política sustentada en la unidad nacional y en la toma de decisiones pensando primero en el interés de la Argentina."

Para Abd, la discusión política debe abandonar las divisiones estériles para volver a concentrarse en los problemas estructurales del país.

"Necesitamos recuperar un modelo basado en la producción y el trabajo. Sin industria no hay desarrollo, sin PyMEs no hay empleo genuino y sin inversión no hay futuro. La Argentina tiene que volver a industrializarse si quiere crecer de manera sostenida."

Pero su mirada no se limita únicamente a la economía. Considera que la reconstrucción del país también exige recuperar valores que durante muchos años fueron desplazados del debate público.

"Tenemos que volver a hablar de paz social, de respeto, de diálogo y de la familia como núcleo fundamental de nuestra comunidad. La sociedad está cansada de la confrontación permanente. Los argentinos esperan dirigentes que construyan acuerdos y soluciones."

Con esa visión, Abd sostiene que la provincia de Buenos Aires debe volver a ocupar el lugar estratégico que históricamente tuvo dentro del desarrollo nacional.

"La Provincia, por su dimensión económica y productiva, naturalmente está llamada a ser el motor de la Argentina. Concentra más de un tercio del Producto Bruto, representa cerca del 40% de la recaudación nacional y reúne aproximadamente la mitad de la actividad industrial del país. Ese potencial debe transformarse nuevamente en desarrollo y oportunidades."

En ese sentido, considera que el camino pasa por impulsar una agenda concreta para fortalecer al sector productivo.

"Necesitamos aliviar la presión tributaria sobre las PyMEs, facilitar el acceso al crédito para inversión productiva, mejorar la infraestructura, fortalecer la conectividad y acompañar a quienes todos los días generan empleo. La política tiene que dejar de poner obstáculos y empezar a generar condiciones para crecer."

Aunque desarrolla una intensa actividad política en el ámbito provincial, Abd mantiene un fuerte vínculo con Lomas de Zamora y destaca el valor de las gestiones locales que logran sostener políticas públicas cercanas a los vecinos.

"Valoro el trabajo de gestión que se viene desarrollando en Lomas de Zamora porque demuestra que, con planificación, presencia territorial y un Estado cercano, es posible dar respuestas concretas a la comunidad. Siempre hay cosas para mejorar, pero también es importante reconocer las experiencias que generan resultados."

Con ese mismo espíritu, asegura que su compromiso político no pasa por la búsqueda de un cargo, sino por aportar ideas y trabajo para el futuro de la Provincia.

"Mi vocación es colaborar para que la provincia de Buenos Aires recupere todo su potencial. Creo en una política que escuche, que dialogue y que construya consensos alrededor de la producción, el empleo y el desarrollo. Ese es el camino que quiero recorrer."

Finalmente, Abd resume la identidad que busca representar dentro del peronismo bonaerense.

"Quiero ser parte de una generación de dirigentes que vuelva a reconciliar a la política con el trabajo, con la producción y con la gente. Estoy convencido de que la Provincia tiene todo para liderar una nueva etapa de crecimiento. Lo que necesitamos es decisión, planificación y la capacidad de trabajar unidos detrás de un mismo objetivo."