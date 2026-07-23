Crisis: Café Forza cerró en Lanús tras un año y rematan todos sus equipos

Abrir un comercio siempre implica asumir riesgos. Hacerlo en medio de una de las etapas más complejas para el consumo, mucho más. En Lanús Este, un proyecto que había nacido con la ilusión de convertirse en un punto de encuentro para vecinos y amantes del café terminó cerrando apenas un año después de su inauguración.

Ahora, las máquinas de espresso, las mesas, las sillas y cada uno de los elementos que dieron vida al local serán vendidos en un remate online para recuperar parte de la inversión.

La historia es la de Forza, una cafetería ubicada sobre la calle Ituzaingó al 1500, dentro de un corredor gastronómico que durante años fue uno de los más dinámicos de la zona sur del Conurbano.

El local dejó de funcionar el pasado 11 de julio y su despedida quedó plasmada en un mensaje publicado por su propietario, Juan, quien eligió agradecer antes que buscar culpables.

En sus palabras apareció el recorrido de cientos de emprendedores que ponen tiempo, recursos y expectativas en un proyecto propio. Recordó las conversaciones compartidas detrás de la barra, las personas que eligieron el lugar para encontrarse y el esfuerzo cotidiano por mantener en pie un negocio que, pese a todo, no logró sostenerse.

Un cierre que habla de mucho más que un comercio

El caso de Forza trasciende la historia individual de un café. Se suma a una realidad que desde hace meses atraviesa a bares, restaurantes y pequeños comercios de distintos puntos del Conurbano bonaerense, donde sostener una persiana abierta se volvió un desafío diario.

Aunque la inflación mostró una desaceleración durante junio, con un índice mensual del 1,9%, los costos que impactan directamente sobre la actividad gastronómica continuaron presionando sobre las cuentas de los comerciantes. Alquileres, tarifas de servicios, materias primas e insumos mantienen una dinámica que obliga a recalcular permanentemente los números de cada emprendimiento.

Los datos oficiales reflejaron incrementos del 1,6% en el rubro Restaurantes y Hoteles durante junio, mientras que otros costos asociados al funcionamiento de los comercios también continuaron creciendo. En un escenario de consumo retraído, esa combinación termina reduciendo márgenes que para muchos pequeños empresarios ya eran mínimos.

El remate del equipamiento de Forza también expone otra cara de esta realidad. Lo que hasta hace pocas semanas formaba parte de un proyecto pensado para crecer hoy representa la posibilidad de recuperar parte del capital invertido. Al mismo tiempo, esos mismos muebles y máquinas podrán convertirse en el punto de partida para otros emprendimientos que busquen abrirse camino, muchas veces con presupuestos ajustados.

Lanús no es ajeno a este fenómeno. Comerciantes de distintos rubros vienen señalando que la caída en la circulación de clientes y el cambio en los hábitos de consumo modificaron el ritmo de una actividad que históricamente encontró en los centros comerciales y polos gastronómicos uno de sus principales motores económicos.

Detrás de cada persiana que baja no solo queda un local vacío. También desaparecen puestos de trabajo, proveedores que dejan de vender, clientes que pierden un espacio de encuentro y barrios que ven apagarse parte de su movimiento cotidiano. El impacto no siempre se mide únicamente en balances contables: también alcanza a la vida comunitaria que se construye alrededor de estos comercios.

Sin embargo, el cierre de Forza también deja otra enseñanza. La despedida de su propietario estuvo atravesada más por el agradecimiento que por el resentimiento. Reconoció que el proyecto fue vivido con intensidad y que el esfuerzo no pierde valor aunque el resultado no haya sido el esperado.

En tiempos donde emprender parece una carrera cuesta arriba, historias como la de este café de Lanús recuerdan que detrás de cada negocio hay personas que arriesgan sus ahorros, su tiempo y sus ilusiones. Algunas logran consolidarse. Otras quedan en el camino. Pero todas forman parte del entramado que sostiene la economía regional y la identidad de los barrios del Conurbano.