Puente Pueyrredón: feroz represión de la Federal contra manifestantes

El Puente Pueyrredón volvió a convertirse este miércoles en el escenario donde se cruzan dos Argentinas que hace tiempo dejaron de dialogar. De un lado, organizaciones sociales que reclamaban por la continuidad del programa Volver al Trabajo y denunciaban el impacto del ajuste económico sobre los sectores populares. Del otro, un operativo de la Policía Federal que avanzó para despejar uno de los accesos más transitados entre Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires. La mañana terminó marcada por momentos de tensión, empujones y el restablecimiento de la circulación vehicular.

La protesta comenzó temprano sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en las inmediaciones del puente. Las columnas de manifestantes ocuparon la calzada para visibilizar el rechazo a la baja del programa social y a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional. En un distrito donde miles de trabajadores cruzan diariamente hacia la Capital Federal, el corte impactó rápidamente sobre el tránsito y volvió a colocar a Avellaneda en el centro de la agenda nacional.

Pasadas las 10 de la mañana, efectivos de la Policía Federal desplegaron un operativo para liberar el paso. En ese momento se produjeron los mayores momentos de tensión de la jornada. Mientras los agentes avanzaban para despejar la calzada y retirar neumáticos que habían sido encendidos durante la manifestación, las organizaciones denunciaron un uso desmedido de la fuerza para dispersar la protesta.

La protesta como síntoma de una crisis que atraviesa al Conurbano

La movilización reunió a distintas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y otras agrupaciones políticas y territoriales.

Desde esos espacios cuestionaron el operativo policial y sostuvieron que la respuesta estatal frente al reclamo fue la represión. También señalaron que la eliminación de programas de asistencia profundiza la situación de miles de familias que dependen de esos ingresos para afrontar una realidad económica cada vez más compleja.

Más allá de la discusión política sobre los programas sociales, la escena volvió a mostrar una fotografía que se repite con frecuencia en el Conurbano. La combinación de caída del empleo informal, pérdida del poder adquisitivo, aumento del costo de vida y reducción de distintas políticas de asistencia genera un escenario donde la conflictividad social gana presencia en las calles.

El Puente Pueyrredón carga además con una fuerte carga simbólica dentro de la historia reciente argentina. Cada movilización que desemboca allí trasciende el problema puntual que la origina y pone en evidencia las tensiones entre el derecho a la protesta, la circulación y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Mientras el operativo se desarrollaba en Avellaneda, también se registraban protestas en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, como el Puente Saavedra, en Vicente López, y movilizaciones en Mar del Plata, además de una convocatoria nacional que tendría su acto central frente al Congreso junto a centrales sindicales y organizaciones sociales.

Sin embargo, la imagen que volvió a dominar la jornada fue la del Puente Pueyrredón. Allí, donde confluyen trabajadores, colectivos, camiones y miles de historias cotidianas, la crisis económica volvió a expresarse en forma de protesta y la respuesta oficial llegó a través de un fuerte despliegue policial. En un Conurbano atravesado por el deterioro social, cada operativo puede despejar una avenida, pero difícilmente alcance para despejar las causas que llevan a miles de personas a volver, una y otra vez, a la calle.