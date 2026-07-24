Ferraresi: “La gente va a volver a confiar en nosotros si demostramos con hechos, no palabras”

El ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezó un encuentro con vecinos y militantes en el Club Florentino Ameghino de la localidad de Sáenz Peña, Partido de Tres de Febrero, en el noroeste del conurbano bonaerense.

Allí, compartió un estado de situación que viene elaborando sobre los municipios bonaerenses, el esquema de ingresos actual y las políticas públicas que llevan adelante los diferentes niveles del Estado.

“El Estado presente es una falacia, porque el Estado siempre está. Puede ser eficaz para favorecer a las corporaciones, como hace el gobierno de Milei, o puede ser eficaz para estar al servicio del pueblo, como proponemos nosotros”, expresó.

Ferraresi aseguró que “la llegada de Milei no tiene que ver con sus aciertos, sino con nuestros fracasos. Y esos fracasos se basan en que no pudimos poner en valor lo que pensamos y decimos, nuestra filosofía.

El peronismo, cuando gobierna, genera una cantidad de expectativas que se tienen que ver reflejadas en acciones de gobierno: un salario digno, la generación de puestos de trabajo, la educación, la universidad pública gratuita, el desarrollo de la escuela técnica, de la capacidad productiva, entonces, la gente va a volver a confiar en nosotros si verificamos con hechos nuestras palabras”.

“Si en Avellaneda lo hicimos, se demuestra que es posible. ¿Cómo? hablando con la gente, identificando cuáles son los problemas y resolviéndolos. Escuchar y resolver lo que pide la gente. Y debe ser una escala, no es mágico, no vas a pasar de 4 polideportivos a 17, o de 2 jardines maternales a 30, pero es un proceso, y cuando ese proceso empieza a vislumbrarse, la gente lo empieza a abrazar”, expresó.

“De nuestros tres conceptos básicos, la independencia económica es la más importante, porque es lo que te permite tener soberanía política y trabajar para alcanzar la justicia social. Nuestra primera tarea en la etapa que viene es generar una matriz económica que nos permita tener independencia, autonomía. En el caso de los municipios, no depender de la coparticipación. Debemos administrar con justicia fiscal”, continúo.

“Las políticas tienen que ser universales, no pueden ser testimoniales. Por ejemplo, en Avellaneda tenemos 30 jardines maternales, que nos dan cobertura total, todas las familias que quieran mandar a su niño o niña a un jardín maternal municipal tienen vacante para hacerlo. Tenemos todas las escuelas con aire acondicionado, todas las plazas con los mismos juegos, todos los parques y espacios verdes con la misma calidad, renovamos todos los centros de atención primaria de la salud, tenemos 17 polideportivos y 2 en construcción, piletas climatizadas, un centro de alto rendimiento, 35.000 vecinos hacen deporte en forma gratuita y la sucursal de una casa de artículos deportivos que más factura en el país es la de Avellaneda, miren cómo se genera el círculo virtuoso”.

“La coparticipación está mal distribuida. Si se recaudara bien y se redistribuyera, podríamos financiar políticas públicas universales. En Avellaneda municipalizamos la recolección de residuos sin bajar salarios, demostrando que el Estado puede ser eficiente y cuidar a los trabajadores. En el caso de los municipios, el Estado debe ser eficaz y el intendente debe liderar con el ejemplo, poniendo al trabajador en el centro”.

“Este presente duele, y por eso tenemos que salir. Cuesta ver la esperanza, pero los que militamos con Axel la vemos. Tenemos que construir una unidad no con agrupaciones políticas, si no con los sectores. Generar un concepto multisectorial de participación, donde todos se vean involucrados. Hay que construir eso que definió Perón y ahora visibiliza León XIV en su encíclica: una comunidad organizada, donde el gobierno lleve adelante la administración con la participación activa de instituciones y vecinos”, finalizó.