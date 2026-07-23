Sierra supervisó obras culturales y de viviendas en Avellaneda

La intendenta supervisó el avance de proyectos culturales, sociales y habitacionales en distintos puntos del distrito, entre ellos el futuro Museo Municipal Mercedes Sosa, el Centro Integral de los Derechos de las Infancias y Adolescencias y viviendas reactivadas por el Municipio.
Región23/07/2026

NOTA 5La intendenta de Avellaneda, arquitecta Magdalena Sierra, recorrió esta mañana el predio donde se está construyendo el Museo Municipal Mercedes Sosa, lugar donde funcionará también el Instituto Municipal de Folklore y Artesanías Argentinas de Avellaneda.


El edificio contará con áreas para exposiciones permanentes y temporarias, aulas talleres, auditorio y áreas administrativas.

 

El proyecto tiene como objetivo generar un espacio cultural público que conservará ese valioso patrimonio musical y artístico de una de las más grandes artistas populares argentinas, además de promover el desarrollo y el fortalecimiento de nuestro potencial cultural y de la identidad nacional.


Luego, la recorrida siguió por el edificio en el que funcionará el Centro Integral de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, que mudará su actual sede de la calle Colón. Esta obra permitirá tener espacios de atención a los vecinos y vecinas mucho más amplios y cómodos, priorizando siempre el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.

 

Días atrás, la jefa comunal también visitó los trabajos que se llevan a cabo en el polo gastronómico y el futuro Centro de Convenciones de la Ciudad ubicados en el Parque del Fútbol, donde se está avanzando en el sector anexo que completa las áreas de servicio para sus locales, incluyendo una calle de acceso vehicular para proveedores y gestión de residuos.

 

Se está ejecutando también la sala de máquinas y la instalación contra incendios. Cabe destacar que el nuevo auditorio tendrá una capacidad para 685 personas, un salón de eventos para 450 y sala de exhibiciones para 500 visitantes.

 

En el marco de estas recorridas, la intendenta además supervisó dos obras de viviendas que fueron reactivadas por el Municipio luego de que el gobierno nacional las detuviera. El primer edificio se encuentra en Av. Mitre y Estibau y el segundo en Av. Mitre 3033, ambos en la localidad de Sarandí. Serán departamentos de una y dos habitaciones. 

 

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