Villa Diamante: dos vecinos irán a juicio por el de un hombre tras una pelea barrial

Las heridas de una pelea de barrio suelen durar más que los gritos. A veces se apagan con el paso de las horas. Otras, como ocurrió en Villa Diamante, dejan una muerte y un expediente judicial que recién tres años después llegará a la instancia del juicio oral.

El próximo 4 de agosto, dos hombres comenzarán a ser juzgados por el asesinato de Jorge Gabriel Saucedo, un vecino de 43 años que murió tras recibir una puñalada durante un violento enfrentamiento.

El debate se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial correspondiente, donde Antonio Santos Oviedo, de 65 años, y Diego Fernando Gálvez, de 42, deberán responder por el delito de homicidio simple. La acusación sostiene que ambos participaron del ataque que terminó con la vida de Saucedo en junio de 2023.

El caso remite a una madrugada marcada por la violencia. Todo ocurrió el 25 de junio de ese año en una vivienda ubicada sobre la calle Enrique Fernández al 100, en Villa Diamante, partido de Lanús. Allí, en el patio de la propiedad habitada por uno de los ahora imputados, la víctima fue encontrada gravemente herida tras el enfrentamiento.

Una investigación que reconstruyó la secuencia del crimen

Saucedo fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, la profundidad de la lesión provocada por un arma blanca en la zona abdominal terminó siendo fatal y el hombre falleció poco después de ingresar al centro de salud.

A partir de ese momento comenzó otra etapa. La escena del crimen, los testimonios y, especialmente, las imágenes registradas por cámaras de vigilancia permitieron a los investigadores reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la presunta participación de los dos acusados.

Con esos elementos probatorios, efectivos de la comisaría Quinta de Lanús concretaron las detenciones y la causa avanzó hasta quedar en condiciones de ser elevada a juicio oral.

El proceso que comenzará en los próximos días buscará establecer las responsabilidades penales y reconstruir, frente al tribunal, cómo una disputa entre vecinos terminó convirtiéndose en un homicidio. Será el momento en que las pruebas reunidas durante la instrucción deban sostener el peso de la acusación y donde las defensas intentarán plantear su versión de los hechos.

En muchos barrios del conurbano, los conflictos cotidianos nacen de discusiones que parecen menores y escalan hasta límites impensados cuando la violencia ocupa el lugar del diálogo.

La Justicia llega después, cuando ya no puede reparar la pérdida, pero sí establecer responsabilidades. En Villa Diamante, ese recorrido comenzará a escribirse en una sala de audiencias. Para la familia de Jorge Gabriel Saucedo, el juicio representa mucho más que una instancia procesal: es la posibilidad de que aquella madrugada de 2023 encuentre, finalmente, una respuesta en los tribunales.