Evita volvió a unir al peronismo pero no en la foto política de Quilmes

Hay símbolos que parecen intocables. Evita es uno de ellos. Pero en Quilmes, incluso un homenaje a la abanderada de los humildes terminó dejando al descubierto la grieta que atraviesa al peronismo bonaerense. Nadie discutió su legado. Lo que quedó claro fue otra cosa: La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro ya ni siquiera comparten la manera de recordarla.

Mientras el espacio que responde a Axel Kicillof organizó un acto en la Plaza Soberanía Nacional, frente al busto de Eva Perón, la intendenta Mayra Mendoza, una de las principales dirigentes camporistas de la provincia, eligió otro camino. Compartió una jornada con una vecina quilmeña de 89 años que conservó el recuerdo de haber conocido personalmente a Evita. Dos escenas distintas, dos mensajes políticos y un mismo territorio donde la convivencia entre ambos sectores parece cada vez más difícil.

El homenaje impulsado por Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro reunió a funcionarios, militantes, docentes, representantes sindicales y organizaciones sociales. Más de veinte agrupaciones acompañaron la convocatoria, que puso el foco en la justicia social, la organización popular, los derechos conquistados por las mujeres y la vigencia del pensamiento de Eva Perón como bandera del peronismo.

Dos formas de recordar a Evita y una interna que sigue creciendo

Del otro lado del tablero, Mayra Mendoza evitó mezclarse con la convocatoria del MDF. La jefa comunal apostó por una escena mucho más íntima y simbólica: una charla de mates con una vecina que, siendo muy joven, llegó a conocer a Evita. El gesto buscó conectar la memoria histórica con una experiencia personal, lejos del formato de acto político que eligieron los sectores alineados con el gobernador.

Las diferencias no son nuevas ni responden al homenaje en sí. Hace meses que La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro protagonizan una disputa silenciosa, pero constante, por el liderazgo del peronismo bonaerense. Quilmes es uno de los distritos donde esa competencia se hace más visible, porque allí conviven una de las principales figuras del camporismo y un armado territorial del kicillofismo decidido a ganar protagonismo.

Por eso, más allá de los discursos sobre la justicia social o el compromiso militante, cada movimiento también se lee en clave interna. La elección del lugar, los dirigentes presentes, las organizaciones que acompañan y hasta la modalidad del homenaje terminan enviando señales hacia adentro del propio peronismo.

Nadie levantó la voz ni hubo escenas de confrontación. No hacía falta. En política, las diferencias más profundas suelen expresarse con gestos antes que con gritos. Y en Quilmes, el 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón dejó una imagen difícil de ignorar: el peronismo homenajeó a la misma líder, pero volvió a hacerlo desde veredas distintas. Porque cuando una interna escala, hasta los símbolos más sagrados empiezan a hablar el idioma de la disputa territorial.