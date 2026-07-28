Brown reconoció a 400 egresados del Centro de Formación para el Trabajo de Calzada

El Municipio reconoció a quienes finalizaron los cursos del Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada. La jornada incluyó una muestra con producciones realizadas por los alumnos y alumnas en oficios orientados a fortalecer la inserción laboral.
 
Región28/07/2026

NOTA 4El Municipio de Almirante Brown llevó adelante la entrega de 400 certificados a vecinos y vecinas que finalizaron los distintos cursos dictados en el Centro de Formación para el Trabajo (CFPT) de Rafael Calzada, en el marco de una jornada que también incluyó una muestra de producción con trabajos realizados por los alumnos durante el ciclo de formación.

 

La actividad se desarrolló en el Polideportivo Municipal "Néstor Sicher", ubicado en Martín Arín, entre General Martín Miguel de Güemes y Andrade, y fue encabezada por el intendente interino, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel.

 

Los cursos, de modalidad cuatrimestral y con una carga horaria adaptada a cada especialidad, estuvieron orientados a fortalecer las capacidades laborales y ampliar las oportunidades de inserción y desarrollo de los vecinos del distrito.

 

En total, durante el cuatrimestre se desarrollaron 32 cursos vinculados a rubros como confección textil, moldería, diseño de indumentaria, serigrafía, sublimación, huerta agroecológica, jardinería, gestión de espacios verdes, electricidad domiciliaria e industrial, carpintería y herrería, entre otros, que convocaron a cientos de alumnos y alumnas de Rafael Calzada y de distintas localidades de Almirante Brown.

 

En ese marco, Mariano Cascallares destacó la importancia de “continuar fortaleciendo las políticas públicas de capacitación y formación laboral para generar más oportunidades de desarrollo y crecimiento”.

 

También participaron de la actividad la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán; el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; la subsecretaria de Empleo, Antonella Napoli; y la coordinadora del Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada, Sabrina Soricaro.

 

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