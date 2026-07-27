Buscan al presunto líder de las estafas en la concesionaria V-Lion de Temperley

Las puertas de la concesionaria ya no reciben clientes. Tampoco hay vendedores ofreciendo promociones ni vehículos exhibidos para cerrar operaciones. En Temperley quedó otra escena: familias que siguen esperando respuestas de la Justicia y una investigación que todavía tiene a su principal acusado fuera del alcance de los investigadores.

Mientras el exgerente y el exjefe de ventas de la firma V-Lion permanecen detenidos por orden judicial, la atención de la causa se concentra ahora en Hernán Daniel Velardo, de 37 años, sobre quien pesa un pedido de captura y a quien la investigación identifica como uno de los principales responsables de la presunta organización que habría montado una maniobra de estafas vinculadas con la comercialización de automóviles.

La incertidumbre alrededor de su paradero llevó a los propios damnificados a dar un paso poco habitual. Organizados a través de redes sociales y grupos de afectados, comenzaron una campaña pública para difundir su imagen y solicitar colaboración de vecinos de todo el conurbano. La consigna es sencilla: cualquier dato que pueda contribuir a localizarlo debe ser informado a la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Lomas de Zamora o al 911.

La investigación sigue abierta mientras crece la preocupación de los damnificados

Según la hipótesis que investiga la fiscalía, la maniobra habría consistido en ofrecer vehículos que nunca fueron entregados pese a que los compradores ya habían abonado importantes sumas de dinero, incluyendo señas y pagos parciales.

La causa intenta determinar el alcance de las operaciones y el grado de participación de cada uno de los imputados, mientras las víctimas continúan reclamando no sólo el avance judicial sino también la posibilidad de recuperar los ahorros que entregaron convencidas de que estaban concretando la compra de un automóvil.

En paralelo, la ausencia de Velardo alimentó nuevas preocupaciones. Entre los denunciantes comenzó a tomar fuerza la sospecha de que el empresario podría haber abandonado el país antes de que avanzaran las detenciones de otros directivos de la firma. Algunos afectados sostienen que viajaba con frecuencia a Paraguay y temen que pueda encontrarse allí intentando evitar la acción de la Justicia. Hasta el momento, esa posibilidad forma parte de las sospechas expresadas por las víctimas y no fue confirmada oficialmente por la investigación.

Mientras tanto, los equipos encargados de la búsqueda continúan desarrollando distintas medidas para establecer su ubicación mediante tareas de campo y el análisis de información que pueda conducir hasta el prófugo.

Para quienes denunciaron las presuntas estafas, el paso del tiempo juega en contra. Cada día sin novedades alimenta la incertidumbre de familias que perdieron parte de sus ahorros con la expectativa de acceder a un vehículo que nunca llegó.

El expediente avanza en los tribunales de Lomas de Zamora, pero también se sostiene en la persistencia de quienes decidieron no abandonar el reclamo. En un contexto donde muchas víctimas sienten que las investigaciones económicas suelen diluirse con el tiempo, la difusión pública de la búsqueda se transformó en una herramienta para mantener viva la causa y evitar que el principal imputado desaparezca definitivamente del radar judicial.

Porque detrás de cada automóvil prometido hay mucho más que una operación comercial frustrada: hay proyectos familiares interrumpidos, ahorros construidos durante años y una confianza que, una vez quebrada, resulta mucho más difícil de recuperar.